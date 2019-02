Liverpool: "Coutinho nunca seria bem-vindo de volta", diz ex-meia do clube

Em baixa no Barcelona, o possível retorno de Coutinho ao Liverpool seria praticamente impossível, segundo ex-jogador do clube inglês

Philippe Coutinho se juntou ao Barcelona em janeiro de 2018 tornando-se a contratação mais cara na história do clube. Após um início promissor junto aos espanhóis, o brasileiro tem perdido relevância no elenco comandado por Ernesto Valverde. O nível do jogador em campo está longe de ser o que deslumbrou o mundo do futebol na Inglaterra, durante o tempo em que atuou no Liverpool.

Mas mesmo com as boas atuações na equipe inglesa, o ex-atleta do time, Danny Murphy não vê um possível retorno do camisa 7 do Barça à Anfield. "Coutinho nunca será bem-vindo no Liverpool. Ele não está bem em Barcelona, ​​mas deixou claro o quanto queria sair e agora tem que conviver com isso", disse em entrevista ao Mirror.



(Foto: Getty Images)

Coutinho deixou o clube inglês, onde jogou por cinco temporadas, graças aos 135 milhões de euros desembolsados pelo Barça. Apesar do lado espanhol ter comemorado a compra, os ingleses tiveram reação inversa. Coutinho, em sua tentativa de realizar o sonho de jogar no Camp Nou, acabou se desentendendo com os dirigentes do Liverpool, algo que os torcedores parecem não ter perdoado.

Relembrando a saída conturbada de Coutinho dos Reds, Murphy afirmou que "mesmo se o Liverpool o considerasse (a volta), os adeptos considerariam inaceitável" o retorno do brasileiro.