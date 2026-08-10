Liverpool confirma contratação sensacional por até 55 milhões de euros

O Liverpool confirmou oficialmente a chegada de Ronald Araújo. O defensor de 27 anos chega por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona, com os Reds sem precisarem pagar taxa de empréstimo, mas assumindo integralmente o salário do uruguaio.

Além disso, o Liverpool acertou uma opção de compra no acordo com o Barcelona. Segundo, entre outros, Fabrizio Romano e The Athletic, o gigante inglês pode contratar Araújo em definitivo por 55 milhões de euros.

Araújo vai atuar em seu novo clube com a camisa 33 e reagiu com entusiasmo à transferência. "Mal posso esperar para começar. Estou extremamente feliz e empolgado por estar aqui."

O zagueiro ficou impressionado com o status de seu novo clube. "Este é um grande clube, com uma rica história. Estou ansioso para conhecer meus companheiros de equipe e começar. Estou muito motivado e realmente animado."

Segundo Araújo, a mudança para o Liverpool acontece exatamente no momento certo de sua carreira, depois de ele ter ficado em segundo plano no Barcelona. "Acho que esse passo era necessário para mim. Assim que ouvi que o Liverpool tinha interesse, tudo começou a andar muito rápido", disse Araújo. "Esta transferência chega no momento certo. Mal posso esperar para começar."

Araújo estava sob contrato com o Barcelona desde 2018, quando o clube pagou 4,7 milhões de euros ao uruguaio Boston River. Desde então, o destro disputou 213 partidas oficiais pelos catalães e conquistou com o clube três títulos espanhóis, três Supercopas da Espanha e duas Copas do Rei.

Sob o comando do técnico Hansi Flick, Araújo não tinha vaga garantida entre os titulares na temporada passada.