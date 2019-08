Liverpool começa a Premier League buscando perfeição para “anular” o City

Tanto na última temporada, quanto na Supercopa da Inglaterra, a equipe de Guardiola prevaleceu nos mínimos detalhes

Dizem que um time campeão precisa de reforços em sua nova empreitada, para evitar qualquer tipo de relaxamento após a sensação de dever cumprido. O , que na última temporada levantou a após bater o na final disputada em Madri, vai na contramão desta máxima. Os Reds, que nesta sexta-feira (08) abrem a edição 2019-20 do Campeonato Inglês, gastaram menos de 2 milhões de euros em reforços visando a nova campanha: o goleiro Adrián chegou sem custos do , enquanto o zagueiro Sepp van den Berg, de apenas 17 anos, foi contratado por 1,90 milhão de euros junto ao PEC Zwolle.

Para efeito de comparação, apenas na 35 clubes gastaram mais dinheiro nesta janela de transferências. Até mesmo o modesto City, adversário do Liverpool na primeira rodada da Premier League, abriu mais a carteira para trazer reforços [4,17 milhões de euros]. A opção de não contratar jogadores foi explicada pelo técnico Jurgen Klopp.

"Nossa janela de transferência estava avaliando opções, pensando e tomando decisões, é como sempre fazemos. Depois, se nada acontecer, é porque não era a opção certa para nós. Não faremos contratações só para contratar alguém. Isso não faz sentido", disse o carismático alemão, que está satisfeito com o grupo que conseguiu montar ao longo das últimas temporadas – gastando valores bem consideráveis especialmente para melhorar o seu sistema defensivo, trazendo nomes como Virgil van Dijk, Alisson e Fabinho, fundamentais no sucesso europeu.

Klopp inicia a sua quinta temporada sob o comando do Liverpool com um peso a menos: o grande título que cismava em bater na trave, enfim veio. O alemão havia visto seus comandados serem vice em três competições até finalmente poder comemorar. A Champions League costuma ser a maior glória que um clube pode sonhar na Europa, mas a verdade é que o Campeonato Inglês é o que mais interessa para os Reds, que sofrem com um jejum que vai completar 30 anos justamente nesta temporada. Neste meio-tempo, viram o arquirrival lhes roubar o posto de maior campeão inglês – a contagem hoje é de 20 a 18.

A tão sonhada Premier League até poderia ter vindo na última campanha, mas o mostrou uma regularidade assustadoramente maior – em uma disputa emocionante até o fim. Ao término dos 38 jogos, o Liverpool somou incríveis 97 pontos e sofreu apenas uma derrota. Jamais um segundo colocado pontuou tanto. Na disputa contra o time treinado por Pep Guardiola, os mínimos detalhes fizeram a diferença. O mais emblemático deles aconteceu justamente na única derrota de Klopp: o duelo terminou com placar de 2 a 1 para os azuis, mas quando ainda estava zerado o zagueiro John Stones evitou, em cima da linha, o que seria o gol dos vermelhos. Onze milímetros que cortaram corações de uns, e aliviaram os de outros.

Liverpool e Manchester City voltaram a se encontrar, na última semana, pela . Mais uma vez, os detalhes que decidiram estiveram do lado azul da briga, inclusive com outro defensor adversário salvando, em cima da linha, o que seria um gol para os Reds – a honra mais recente coube a Kyle Walker. Após empate por um gol, os Citizens levaram a melhor nos pênaltis e ficaram com a taça.

Para a edição 2019-20 da Premier League, os atuais campeão e vice da temporada anterior são favoritos destacados na briga pela taça. O Liverpool nem faz questão de esconder que voltar a ficar no topo da Inglaterra é seu objetivo maior, o que vai lhe exigir provavelmente uma campanha perfeita, caso o time de Guardiola mantenha o ritmo dos últimos anos. Pode não parecer, mas a estreia desta sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Norwich já tem cara de decisão para as aspirações do clube que jamais andará sozinho. Se em entrevista recente para a Goal, Klopp disse que “pequenas derrotas fortalecem”, as mais recentes sofridas para os Citizens prometem deixar o atual elenco de jogadores bastante motivados para, desta vez, acabar com o jejum.