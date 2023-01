Liverpool x Chelsea ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela 21ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Chelsea fazem clássico na manhã deste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no Anfield, em duelo de equipes que estão longe de corresponder às expectativas na temporada, pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de duas derrotas consecutivas no Inglês, o Liverpool acabou se distanciando do grupo de classificação às competições europeias e caiu para o nono lugar, com 28 pontos. Os Reds seguem com o departamento médico cheio, sem poder contar com Van Dijk e Firmino, por exemplo. No ataque, Darwin Núñez retorna para atuar ao lado de Gakpo e Salah.

O Chelsea, por sua vez, também faz campanha de altos e baixos e é o décimo colocado da Premier, também com 28 pontos. Kai Havertz é dúvida para o duelo, após ter se ausentado de um dos treinamentos ao longo da semana. Já João Félix segue cumprindo suspensão e é baixa certa.

Prováveis escalações

Escalação do provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Núñez, Gakpo.

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Chalobah, Badiashile, Silva, Hall; Kovacic, Jorginho, Gallagher; Ziyech, Aubameyang, Mount.

Desfalques

Liverpool

Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino e Virgil van Dijk seguem no departamento médico.

Chelsea

João Félix cumpre suspensão.

Quando é?