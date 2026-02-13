Liverpool x Brighton: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da quarta fase da Copa da Inglaterra 2025/26

Neste sábado (14), Liverpool e Brighton se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2025/26. A partida acontece no Anfield Road, casa do Liverpool, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Em busca de voltar a levantar a taça, o Liverpool tenta encerrar um jejum que dura desde 2022, ano de sua última conquista na FA Cup. Um eventual título nesta temporada levaria os Reds ao nono troféu, isolando o clube na terceira posição entre os maiores campeões da história da competição.

Notícias e prováveis escalações

O Liverpool tenta embalar após oscilar na Premier League. Depois da derrota por 2 a 1 para o Manchester City, a equipe reagiu ao vencer o Sunderland por 1 a 0, mas segue fora do G-4 do campeonato nacional. Na estreia da Copa da Inglaterra, os comandados de Anfield não tiveram dificuldades e bateram o Barnsley por 4 a 1.

O Brighton, por sua vez, atravessa momento delicado. A equipe ocupa a 14ª colocação na Premier League e não vence há cinco partidas. O último triunfo foi no dia 11 de janeiro, contra o Manchester United. A FA Cup surge, portanto, como oportunidade de recuperação e de aliviar a pressão na temporada.

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Joe Gomez, Van Dijk e Robertson; Nyoni, Jones e Mac Allister; Chiesa, Gakpo e Ngumoha. Técnico: Arne Slot.

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Baleba, Hinshelwood e Gross; Diego Gómez, Welbeck e Mitoma. Técnico: Fabian Hürzeler.

Desfalques

Liverpool

Isak, Bradley, Leoni e Frimpong, todos no departamento médico. Endo também está fora da partida.

Brighton

Já o Brighton não terá March, Wieffer e Webster, lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026

sábado, 14 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield Road, Liverpool, Inglaterra

