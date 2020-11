Liverpool x Atalanta: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela fase de grupos da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com 100% de aproveitamento, o recebe o nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), em Anfield, pela quarta rodada da fase de grupos da . A partida será transmitida ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e no streaming do EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x Atalanta DATA Quarta-feira, 25 de novembro de 2020 LOCAL Anfield - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, e no streaming do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Embalado com a invencibilidade na Champions League e vindo de vitória sobre o na última rodada da Premier League, o Liverpool entra em campo visando apenas nos três pontos.

Para o duelo, o técnico Jurgen Klopp deve contar com o retorno de Salah, que se recuperou da Covid-19, enquanto Henderson e Thiago Alcantara são tratados como dúvidas.

Considerando uma lista longa de lesões, e com uma situação confortável na fase de grupos, o treinador pode considerar poupar alguns jogadores titulares.

Já o Atalanta aparece na terceira posição, com quatro pontos, e busca a segunda vitória na UCL.

Ruslan Malinovskyi e Fabio Depaoli também são desfalques, enquanto Robin Gosens, Marten de Roon, Jose Luis Palomino e Pierluigi Gollini, recuperados, retornam.

Provável escalação do Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Gomez, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Jones, Salah, Mané e Firmino.

Provável escalação do Atalanta: Sportiello, Hateboer, Tolói, Romero, Djimsiti, Pasalic, Freuler, Gosens, Goméz, Ilicic, Zapata.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 1 Inter Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 Spezia 0 x 0 Atalanta Campeonato Italiano 21 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atalanta x Verona 28 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Atalanta x Midtjyland Liga dos Campeões 1 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Liverpool Premier League 8 de novembro de 2020 Liverpool 3 x 0 Leicester City Premier League 22 de novembro de 2020

Próximas partidas