Liverpool ainda nem pensa em Mundial: briga contra eliminação na Champions

Se o já está pensando exclusivamente no , o não pode dizer o mesmo. Nada contra a competição, mas os Reds tem problemas maiores: vão jogar uma partida de vida ou morte na Liga dos Campeões, nesta terça-feira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

O Liverpool terá que ir até a Áustria para enfrentar o RB Salzburg, na última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, às 14h55 (de Brasília). Caso perca e o conquiste ao menos um ponto contra o já eliminado , os Reds muito provavelmente estarão fora e o sonho do bicampeonato terminará de maneira precoce.

Isso acontece por causa dos critérios de desempate da Liga dos Campeões: se o vencer o Liverpool por mais de um gol de diferença, a equipe inglesa estará eliminada. Caso contrário, os Reds precisarão marcar no mínimo quatro gols na Áustria para saírem com a vaga, pois os tentos marcados fora de casa são utilizados como desempate no confronto direto e o Salzburg marcou três gols na Inglaterra.

Alguns podem dizer: mas é só o RB Salzburg, quão difícil pode ser sair com um empate da Áustria? Pois é, ter um bom resultado contra os Touros Vermelhos em Salzburgo não é uma tarefa das mais fáceis: os austríacos só perderam uma vez em três temporadas dentro de casa, para o Napoli, nesta edição da Liga dos Campeões.

📋 Red Bull Salzburg's home record since December 2016:



WWWWWWWDWWWWDDWWWDDWWWDWWWWWDWWWWWWWWWWWDWWWDWWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWLWDW



Napoli are the only side to win a competitive game there in the last 3 years.



Salzburg or Draw is Evens tonight!



👀👀👀#SALLIV pic.twitter.com/MeRMVzMgGL