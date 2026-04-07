Lista oficial... Quatro jogadores do Atlético de Madrid ficam de fora do confronto contra o Barcelona

O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, divulgou a escalação da equipe para o confronto contra o Barcelona, marcado para a noite de amanhã, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Barcelona havia vencido o Atlético de Madrid na 30ª rodada da La Liga, no Estádio Metropolitano, por 2 a 1, em uma partida cheia de emoção e equilíbrio, o que aumenta a intensidade da rivalidade antes do esperado confronto europeu desta quarta-feira.

Quatro jogadores ficaram de fora da lista do Atlético de Madrid, o que dificulta a tarefa dos Rojiblancos no confronto que será disputado no Estádio Camp Nou.

O goleiro esloveno Jan Oblak, que vinha treinando bem, permanecerá em Madri, assim como Jonny Cardoso, Giménez e Pablo Barrios, que não viajarão para Barcelona, pois estão lesionados ou com contusões.

Juan Musso, titular na baliza do Atlético de Madrid, será o goleiro titular na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona.

O goleiro argentino, que tem apresentado um desempenho notável desde a lesão do goleiro esloveno, voltará a defender o gol. Seu desempenho tem sido excepcional desde a última partida disputada por Oblak, em 7 de março, na Liga contra o Real Sociedad.

Oblak ficou de fora das partidas da Liga contra o Getafe, o Real Madrid e o Barcelona, além da partida da Liga dos Campeões contra o Tottenham. Uma ausência que durou um mês inteiro.

Oblak apresentou um bom desempenho nos treinos recentes; havia até dúvidas sobre se Simeone manteria Musso ou escolheria seu goleiro preferido para a partida de amanhã.

No fim das contas, e devido à falta de preparação do goleiro esloveno para os jogos, Musso será titular mais uma vez.

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