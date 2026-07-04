Lista dos veteranos: o Egito se aproxima do recorde da Nigéria... e o Marrocos está a caminho de ultrapassar a Tunísia

A seleção egípcia reforçou sua posição no cenário continental e mundial após enfrentar a Austrália ontem, sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos da América.

A seleção egípcia conseguiu garantir sua vaga nas oitavas de final após vencer a Austrália nos pênaltis (4 a 2), depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados em 1 a 1, conquistando assim sua primeira vitória nas fases eliminatórias em toda a história de suas participações na Copa do Mundo.

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Com essa partida, os Faraós consolidaram sua posição em segundo lugar na lista das seleções africanas com mais partidas disputadas em grandes torneios (Copa do Mundo e Copa Africana das Nações), com 129 jogos, segundo a rede francesa “stats foot”.

A Nigéria lidera a lista, enquanto Camarões ocupa o terceiro lugar, e a Tunísia divide o quinto lugar com o Marrocos; no entanto, os Leões do Atlas poderão aumentar sua contagem, já que enfrentam o Canadá neste sábado à noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O mesmo vale para os Faraós, que enfrentarão a Argentina nas oitavas de final na próxima terça-feira.

A classificação desta lista é a seguinte:

Nigéria: 132 partidas

Egito: 129 partidas

Camarões: 126 partidas

Costa do Marfim: 124 partidas

Gana: 124 partidas

Marrocos: 108 partidas

Tunísia: 108 partidas



