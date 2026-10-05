Segundo a Sky, o recordista alemão de títulos já se prepara intensamente para a mudança de era após uma possível aposentadoria do camisa 1 de longa data. Embora Jonas Urbig deva receber a confiança como sucessor de Neuer, há necessidade urgente de ação na segunda linha. Até porque Sven Ulreich também deve pendurar as luvas. Já como terceiro goleiro, o talento de 17 anos Leonard Prescott pode ser promovido.

Ao que tudo indica, Urbig deve ter ao seu lado um reserva experiente, que também tenha qualidade no jogo com os pés. Além disso, ele deve ter qualidades de liderança e assumir um papel de apoio ao jogador de 23 anos. Recentemente, já havia sido noticiado nesse sentido um interesse em Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) e Marvin Schäbe (1. FC Köln). A Sky revelou agora outros nomes que supostamente estão nessa lista de candidatos.

A emissora por assinatura citou Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) e Rui Silva (Sporting), que supostamente fazem parte das considerações na Säbener Straße. No entanto, ressalta a reportagem, o Bayern de Munique ainda não entrou em contato com nenhum dos goleiros discutidos.

Novo goleiro: em quem mais o Bayern de Munique está interessado?

Supostamente, os bávaros também estariam pensando em Finn Dahmen, do Augsburg. O jogador de 28 anos, recentemente convocado por Jürgen Klopp para seu primeiro período de treinamentos como técnico da seleção alemã, provavelmente não teria obstáculos impostos pelos fuggertstädtern. "Quando alguém está entre os melhores da Bundesliga, certamente vira assunto nos melhores times da Bundesliga. Em Augsburg, já faz parte da filosofia deixar sair jogadores que talvez estejam rendendo acima da média", disse recentemente o técnico do FCA, Manuel Baumer, ao jornal Bild.

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Como seu contrato em Augsburg vai até 2027, Dahmen estaria disponível sem custos no verão. Nessa época, também se encerra o vínculo de Neuer após 16 anos em Munique, que nas últimas semanas havia sugerido várias vezes o fim da carreira. Na temporada atual, o agora jogador de 40 anos ainda é oficialmente o número 1 do Bayern, mas, por conta de um acordo, vem cedendo lugar a Urbig com ainda mais frequência em comparação à temporada passada. O ex-jogador do Colônia esteve no gol duas vezes até aqui na atual temporada. A última delas na Bundesliga, contra o SV Elversberg.

Também por causa de sua minutagem irregular, Klopp o deixou jogar as duas últimas partidas internacionais, contra a Sérvia (2 a 0) e a Grécia (0 a 0), do início ao fim. Urbig convenceu em ambas as partidas e, no empate sem gols contra os gregos, ainda evitou uma grande chance.

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