Lisanne Grawe: a jovem especial do Leverkusen que se inspira em Kroos

Lisanne Grawe, meio-campista do Bayer Leverkusen, deve ser uma das estrelas da seleção alemã, que busca vencer a Copa do Mundo Sub-20

Achim Feifel, diretor esportivo da equipe feminina do Bayer Leverkusen, está pensando em quando começou a trabalhar com Lisanne Grawe, a talentosa jovem meio-campista clube. Ao fazer isso, ele ri.

Dois anos jogando na segunda divisão com as reservas do bicampeão europeu, o Wolfsburg, não satisfizeram a jovem. Então, ela se mudou para o leste, para se juntar a uma equipe que poderia lhe dar os minutos necessários para seu desenvolvimento.

Feifel, treinador na época, estava animado com a contratação. Ele sabia tudo sobre Grawe, tendo a visto pela primeira vez em um torneio sub-16 quando ela jogava por seu time regional. No entanto, quando ele finalmente começou a trabalhar com ela no verão passado, ele ainda ficaria surpreso.

“Eu acho que ela é muito boa sob pressão”, disse à GOAL, com uma pequena risada. Perguntado se algo o surpreendeu sobre Grawe, ele disse: “Nesta idade, poucas jogadoras têm essa tranquilidade e foi isso que pude ver nos primeiros treinos. Eu fiquei surpreso."

Apesar de ter jogado apenas uma vez na Frauen-Bundesliga, durante seu tempo com o Wolfsburg, é uma característica que permitiria Grawe - que ficou em quinto lugar na lista NXGN de ​​2022 das melhoras jovens jogadoras do mundo - rapidamente se tornasse uma peça-chave da base do Leverkusen no ano passado.

É também uma das muitas razões pelas quais ela é uma das jovens talentos mais promissora na Alemanha, na Europa e além – uma reputação que ela sem dúvida irá ajudá-la na Copa do Mundo Feminina Sub-20 deste verão, na Costa Rica.

Grawe começou a jogar futebol com seu pai e dois irmãos e logo se juntaria a um time local, o FC Kaunitz, antes de se mudar para o SC Wiedenbruck aos 14 anos e, depois, para o Wolfsburg aos 16 anos.

“Fisicamente é algo completamente diferente”, disse ela, em entrevista, ao Eurosport. “Acho que tirei muito disso. Além disso, em termos de velocidade. Com as meninas, você pode segurar a bola por mais tempo e jogar mais no mano a mano, então resolvi as situações mais pelo olho e pelo passe. Também foi importante para a velocidade do pensamento, então havia algumas coisas que tirei daquela época.”

Não há dúvida de que, no caminho, ela desenvolveu sua capacidade de leitura e a antecipação do jogo, dois grandes pontos fortes dela no meio-campo central.

Sua visão e passe são dois outros atributos de destaque, o que talvez não seja uma surpresa, já que ela idolatra o ícone alemão Toni Kroos, assistindo vídeos dele regularmente para ver como ele distribui a bola.

“Você podia ver nas categorias de base que ela tinha boas possibilidades técnicas, ela pode usar os dois pés”, diz Feifel, lembrando o que a fez se destacar quando a viu jogar pela primeira vez.

“Ela era muito boa em (ditar) o ritmo do time a partir da posição central. Além disso, em velocidade e chances criadas, você pode ver desde o início que ela pode se tornar uma jogadora especial.”

Adicionado a esse talento bruto, porém, está a verdadeira dedicação. A decisão de Grawe de deixar um dos principais clubes da Europa para ganhar tempo de jogo na Bundesliga mostra sua fome, mesmo quando jovem.

“É muito importante que ela tenha chegado ao ponto de jogar no fim de semana e ter muitos, muitos jogos no ano passado”, acredita Feifel. “É muito bom para o desenvolvimento dela."

“Foi sua primeira temporada vindo da segunda para a primeira e às vezes ela também tem problemas nos jogos, e ela pode ver as coisas em que precisa melhorar."

“Espero – e temos certeza – que na segunda temporada agora ela possa dar o próximo passo e alcançar cada vez mais estabilidade nos jogos, e de jogo para jogo ter maior estabilidade na sua forma de jogar.”

Essa nova temporada terá um novo treinador, com Feifel assumindo o cargo de diretor esportivo este verão e Robert de Pauw assumindo a equipe principal. O novo treinador holandês levou o FC Twente ao título na sua última temporada, na Holanda.

“Acho que o novo treinador vai jogar futebol, vai entrar no ataque não com bolas longas, mas com as jogadoras do meio-campo, com passes”, diz o seu antecessor. “Penso que é bom para elas que o treinador tenha este estilo de jogo e por isso é bom também para o desenvolvimento de Lisanne."

“Acho que ela tem um objetivo claro de chegar à seleção. Isto é o que eu posso ver. Ela vai treinar mais, mais e mais. Às vezes temos que dizer a ela: 'Não, não, não mais, mais e mais é o melhor para você. A qualidade é importante para você. Às vezes é bom para você ter um dia de recuperação."

“Ela tem a personalidade e também a mentalidade que você precisa para se tornar uma jogadora muito boa na Bundesliga e talvez para dar o último passo para chegar à seleção. Eu acho que você pode ver a maneira como ela trabalha, ela alcançará esse objetivo por si mesma."