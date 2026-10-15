Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, encerrou a polêmica que provocou após a derrota para o Atlético de Madrid ao apresentar um pedido de desculpas oficial à diretoria do clube e à comissão técnica, depois de uma conversa franca com o técnico Michael Carrick e com os principais dirigentes de Old Trafford.

O pedido de desculpas veio apenas dois dias após as declarações explosivas feitas pelo internacional argentino depois da derrota por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, na noite de terça-feira, nas quais ele exigiu mais investimentos e o reforço do time com novas contratações capazes de competir no cenário europeu, criticando de forma direta o trabalho do diretor esportivo Jason Wilcox.

Martínez teve uma longa reunião com Carrick e com a diretoria do clube após o fim do treino desta quinta-feira, da qual saiu com um comunicado oficial publicado pela agência "Reuters".

Em seu segundo comunicado desde o início da crise, Martínez afirmou: "Me reuni hoje com a diretoria do clube e com o treinador. Foi uma conversa extremamente positiva, na qual trocamos opiniões e falamos com franqueza sobre o que aconteceu depois do jogo de terça-feira".

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O zagueiro do United reconheceu que o sentimento de frustração foi o que o levou a falar em um momento inadequado, e pediu desculpas por suas declarações.

E acrescentou: "Todos sabem que sou uma pessoa apaixonada por futebol e que o vivo com muita intensidade. A frustração da derrota me levou a expressar meus sentimentos em um momento e em um lugar que talvez não fossem os adequados, e gostaria de me desculpar por isso".

E prosseguiu: "Nosso clube alcança seu auge quando estamos todos unidos, e reconheço que minhas palavras naquele momento não transmitiram isso. Sei que cada pessoa no Manchester United dá o seu máximo para alcançar nossa ambição comum e trazer o sucesso que este clube e sua torcida merecem".

Uma fonte interna do Manchester United confirmou que a decisão de se desculpar publicamente foi uma iniciativa pessoal do próprio jogador, destacando que qualquer medida disciplinar interna permanecerá em sigilo e que todas as partes consideram o assunto completamente encerrado.

Martínez encerrou seu comunicado com uma mensagem de foco no futuro: "Superada esta etapa, agora estamos totalmente concentrados em vencer juntos".

Tudo isso ocorre em um momento em que o United vive seu pior início de Campeonato Inglês em 40 anos, ocupando a 13ª colocação após 6 rodadas, antes de um confronto aguardado contra o Leeds United, sétimo colocado, no próximo domingo.







