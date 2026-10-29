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O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, voltou ao seu país natal, vindo de sua base na Espanha, após a morte de sua mãe, Eulalia Marzetti, de 74 anos. As autoridades do futebol argentino anunciaram homenagens em todo o país e em todas as divisões para apoiar o treinador campeão da Copa do Mundo e sua família durante o luto.

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Técnico da seleção comparece a velório reservado

Segundo o SuperDepor.com, o técnico da Argentina voltou à América do Sul imediatamente após saber que sua mãe havia morrido na terça-feira em sua cidade natal, Pujato, na província de Santa Fe. Após o anúncio feito na quarta-feira pela Associação do Futebol Argentino, dirigentes da entidade estabeleceram medidas oficiais de homenagem no boletim nº 6966. Além de um minuto de silêncio antes dos jogos de todas as categorias, as bandeiras ficarão a meio mastro, especialmente no centro de treinamento Lionel Messi.

Entidades expressam solidariedade

Em uma mensagem formal de apoio publicada em seus canais oficiais na quarta-feira, na qual também desejou descanso eterno a Marzetti, a AFA declarou: "Toda a Associação do Futebol Argentino, liderada pelo presidente Claudio Tapia, envia suas condolências ao nosso técnico Lionel Scaloni e à sua família pela morte de sua mãe, Eulalia Marzetti. Um abraço fraterno de todos os argentinos a El Gringo e seus entes queridos neste momento difícil. Muita força!"

A Liga Profissional de Futebol da Argentina (LPF) também prestou homenagem em comunicado: "A LPF lamenta profundamente a morte de Eulalia Marzetti, mãe de Lionel Scaloni. O país inteiro está ao seu lado e ao lado da sua família, Lionel!"

Doença da mãe marcou dedicatórias de títulos

Marzetti enfrentava uma doença grave desde 2021. A situação pessoal já havia levado seu filho a cogitar deixar o cargo na seleção para passar mais tempo ao lado dela.

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Scaloni falou publicamente pela primeira vez sobre os problemas de saúde da mãe durante uma entrevista coletiva nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, admitiu: "Não tenho condições de pensar na Copa do Mundo neste momento."

Próximas partidas ARG Amistosos 06:00 URU

Pouco depois, o técnico dedicou à mãe o título da Argentina na Copa América de 2021, o primeiro grande troféu de sua passagem pela seleção, que mais tarde também conquistou a Finalíssima de 2022, a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024.

Homenagens em todo o país marcam jogos do futebol argentino

Todos os estádios do país terão um minuto de silêncio em memória de Marzetti durante a 15ª rodada do Torneo Clausura da Primera División e também nas principais divisões inferiores. Enquanto os clubes argentinos prestarão suas homenagens em campo neste fim de semana, Scaloni passará um tempo reservado com seus entes queridos em Santa Fe. A expectativa é que o técnico de 48 anos retome suas funções na seleção antes da janela de jogos internacionais de novembro.