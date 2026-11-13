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O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, explicou a decisão de deixar o meio-campista Rodrigo De Paul fora de sua última convocação e disse esperar que a suspensão de Leandro Paredes seja reduzida. Após renovar seu contrato até a Copa do Mundo de 2030, Scaloni afirmou que os dois veteranos seguem em seus planos.

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Veteranos do meio-campo seguem nos planos

Scaloni falou sobre a ausência dos dois meio-campistas na entrevista coletiva de quinta-feira, depois que o presidente da Associação de Futebol Argentino, Claudio Tapia, anunciou oficialmente seu novo contrato, válido até julho de 2030. Enquanto De Paul ficou fora da convocação de novembro por razões técnicas, o meia do Boca Juniors Paredes cumpre atualmente uma suspensão de dez jogos imposta pela Fifa, além de ter recebido uma multa de US$ 90.000. Ainda assim, o treinador ressaltou que nenhum dos dois jogadores foi descartado em definitivo pela Argentina.

Renovação geracional abre espaço para jovens

Após a aposentadoria de Lionel Messi da seleção, a comissão técnica entrou em uma fase de reconstrução. Na data FIFA anterior, De Paul atuou apenas na partida de despedida do ídolo contra o Benin, em 7 de outubro. Deixar o experiente jogador de fora neste mês permite ao comando da seleção avaliar jovens talentos do meio-campo, como Maximo Perrone, Nico Paz e Franco Mastantuono.

Ao rejeitar a ideia de que a carreira do veterano na seleção tenha chegado ao fim e desafiá-lo a recuperar seu melhor nível, Scaloni disse: "A porta não está fechada para Rodrigo De Paul. Precisamos da melhor versão dele. Queremos observar outros jogadores jovens."

Briga na Copa do Mundo resulta em punição

Enquanto isso, o outro meio-campista recebeu uma punição severa por conduta violenta após o apito final da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, quando foi flagrado agarrando o pescoço e empurrando o defensor Eric Garcia antes de derrubar Gavi. Embora seu companheiro de equipe Nahuel Molina tenha tido recentemente sua suspensão de sete jogos reduzida para quatro após recurso, o Comitê de Apelação da Fifa rejeitou, no início deste mês, o pedido da federação argentina para diminuir a punição de Paredes.

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Ao reafirmar sua relação próxima com o jogador suspenso durante a entrevista coletiva de quinta-feira, Scaloni acrescentou: "Leandro Paredes sabe que gosto muito dele e que ele tem muita qualidade. Ele precisa jogar em seu melhor nível. As portas estão abertas para ele. É um jogador importante aqui. Espero que suspendam sua punição."

Recurso a tribunal na Suíça aguarda decisão

Após a rejeição do recurso, a federação argentina anunciou no último fim de semana que levará o caso de Paredes ao Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça. Como a Fifa contabiliza amistosos e partidas oficiais da Conmebol, sua ausência nos confrontos de novembro contra Uruguai e Costa Rica, depois de ficar fora dos jogos de outubro contra Bolívia, Burkina Faso e Benin, eleva a cinco o número de partidas já cumpridas da suspensão. A menos que seu recurso seja aceito, ainda restarão cinco jogos de punição.