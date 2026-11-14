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O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pediu paciência após a derrota de sua equipe por 2 a 1 para o Uruguai na primeira partida importante desde a aposentadoria de Lionel Messi. O jogo foi disputado diante de um público visivelmente pequeno em La Bombonera, em contraste com a atmosfera habitual que cerca os campeões mundiais.

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Scaloni evita polêmica sobre o público

O clima em La Bombonera estava excepcionalmente quieto na noite de quarta-feira, quando a Argentina enfrentou o Uruguai. Após a aposentadoria de Messi, a seleção pareceu perder parte de seu poder de atrair público, com milhares de lugares vazios para o confronto. Scaloni, que recentemente acertou sua permanência à frente da equipe até 2030, tratou de minimizar a importância do baixo público ao falar com a imprensa após a partida.

“Não sei quantas pessoas estavam lá, nem pensei nisso. Não tenho opinião sobre isso. Não sei o que dizer”, afirmou Scaloni ao ser questionado sobre a ausência de torcedores, conforme citado por La Nacion.

Treinador afirma que lealdade da torcida vai além da era Messi

Apesar da imagem desanimadora das arquibancadas vazias em La Bombonera, a comissão técnica da Argentina segue convicta de que o vínculo profundo entre a seleção e seus torcedores é inabalável. Embora o público reduzido em um dos estádios mais emblemáticos de Buenos Aires tenha sinalizado a realidade de uma era de transição que se aproxima, o treinador rejeitou a ideia de que a lealdade da torcida dependa apenas da presença de Messi, seu emblemático camisa 10.

“As pessoas certamente virão torcer pela seleção, elas apoiam incondicionalmente, mesmo que Leo não esteja jogando. Não tenho dúvidas disso. Nós é que precisamos inspirá-las. Não podemos pedir mais”, explicou o treinador.

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Análise tática e domínio do Uruguai

Na partida, a Argentina teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. O Uruguai assumiu o controle pouco depois do intervalo e marcou duas vezes em seis minutos, com um gol contra de Leonardo Balerdi e uma cabeçada de Maximiliano Araújo. Embora Julián Álvarez tenha descontado aos 72 minutos, não foi suficiente para impedir a segunda vitória consecutiva da equipe de Diego Forlán no estádio de seus rivais históricos.

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Scaloni elogiou os visitantes pela postura agressiva e pela disciplina tática. “Historicamente, o Uruguai é um adversário difícil, para a Argentina, o Brasil, a Espanha e todos os outros. Eu os parabenizo porque venceram com mérito”, admitiu. O treinador argentino também defendeu sua decisão de não colocar mais atacantes, como Jose Manuel Lopez, no fim do jogo. Segundo ele, era preciso manter o equilíbrio tático enquanto Nico Paz ainda jogava bem.

De olho na Costa Rica

Apesar do resultado, Scaloni encontrou motivos para se animar com a reação de seus jogadores às dificuldades. Ele observou que a intensidade da equipe no segundo tempo, especialmente depois de sofrer dois gols, mostrou o espírito necessário para esta nova era. Agora, o foco se volta para o amistoso contra a Costa Rica em Córdoba, no qual o treinador pretende continuar testando as opções do elenco.

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“Você nunca planeja perder, mas há maneiras de perder. Fizemos o trabalho duro e, no fim, não fomos recompensados. Na terça-feira, faremos algumas mudanças. Alguns podem jogar novamente porque acho justo que eles disputem partidas, é disso que se trata”, confirmou.