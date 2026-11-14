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O capitão do Inter Miami, Lionel Messi, voltará ao Estádio Monumental em 19 de janeiro, quando a equipe da Major League Soccer enfrentará o River Plate em um amistoso de pré-temporada. O jogo em Buenos Aires marcará a primeira vez que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro disputará uma partida por um clube em solo argentino.

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Ídolo argentino volta à terra natal

Anunciada nas redes sociais do clube argentino, a partida de janeiro levará Messi de volta ao estádio onde disputou 29 jogos por seu país. Sua última atuação no local foi em 6 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Benin, que marcou sua 208ª e última partida pela seleção, além de seu 126º gol. Antes daquela despedida, o presidente do clube anfitrião, Stefano Di Carlo, entregou a ele uma carteirinha de sócio honorário, uma placa e uma camisa com seu nome.

Confrontos anteriores envolveram quatro clubes

A homenagem de outubro também fez referência a 18 de dezembro de 2022, quando o meia conduziu seu país ao terceiro título da Copa do Mundo, que se somou às conquistas da Copa América em 2021 e 2024 ao longo de uma carreira de 21 anos pela seleção. Embora a viagem de janeiro marque sua primeira partida por um clube em sua terra natal, o atacante já enfrentou equipes de seu país em outras quatro ocasiões, fora da Argentina.

Pelo Barcelona, venceu o Estudiantes no Mundial de Clubes de 2009, nos Emirados Árabes Unidos, antes de enfrentar a equipe de Marcelo Gallardo, que soma 38 títulos nacionais e quatro conquistas da Copa Libertadores, na final de dezembro de 2015, no Japão. Sob o comando de Luis Enrique, o Barcelona venceu por 3 a 0, com Messi abrindo o placar aos 36 minutos, antes de Luis Suarez marcar duas vezes no segundo tempo. O atacante também derrotou o Boca Juniors no Troféu Joan Gamper de 2018 e empatou por 1 a 1 com o Newell's Old Boys, clube de sua infância, na Flórida, em 2024.

Inter Miami monta equipe em torno de seu artilheiro

Desde que chegou ao Inter Miami em 2023 e prorrogou seu contrato até a temporada de 2028, o veterano conduziu a franquia aos títulos da Leagues Cup de 2023 e do Supporters' Shield de 2024. Em setembro de 2026, tornou-se o primeiro jogador da história do clube a alcançar 100 gols, antes de conquistar sua segunda Chuteira de Ouro consecutiva, um recorde, com 26 gols na temporada regular.

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No início desta semana, o atacante também foi anunciado como finalista do prêmio de MVP da liga em 2026, que tenta conquistar pelo terceiro ano seguido, feito inédito. A inclusão de uma partida na capital argentina dá continuidade a uma estratégia de pré-temporada internacional que já levou a equipe americana ao Peru, Equador, Colômbia e Porto Rico.

Elenco repleto de estrelas se prepara para a partida

Embora o horário da partida e os detalhes sobre os ingressos ainda não tenham sido confirmados, o Miami espera que Casemiro, Rodrigo De Paul, Suarez, Nicolas Otamendi e Thiago Almada acompanhem seu capitão na viagem. O jogo ajudará o River a se preparar para o calendário nacional e servirá como um amistoso de preparação de destaque para os visitantes. Após a passagem pela América do Sul, o Inter Miami estreará na temporada de 2027 da liga contra o FC Cincinnati no Nu Stadium, em 19 de fevereiro.