Lionel Messi vai encontrar um "climão" no PSG após provocações à França?

Jogadores e torcida da Argentina não pouparam o país europeu e, especialmente, Mbappé nas festividades do Tri

Em 18 de dezembro de 2022, Lionel Messi fez história e conquistou a tão sonhada Copa do Mundo com a Argentina, ao vencer a França na final. As comemorações do tricampeonato tomaram as ruas do país e as redes sociais, com muitas provocações à França, à Europa e aos jogadores franceses, com foco claro em Mbappé.

Antes do Mundial, já se espalhavam rumores de que a relação entre Kylian Mbappé e Lionel Messi não é das melhores nos vestiários do PSG. Por conta disso, pergunta-se se Messi será bem recebido nos interiores do Parque dos Príncipes.

O técnico Christophe Galtier é assertivo sobre esta situação.

"Com toda certeza ele será bem recebido em casa, na recepção no estádio. Eu não tenho dúvida que ele será muito bem recebido no Parque dos Príncipes", declarou o treinador, que completou.

"Ele conquistou o troféu mais bonito sendo incrivelmente bom nessa Copa do Mundo. Acima de tudo, agora que ele atingiu este objetivo, devemos nos lembrar de tudo o que ele fez desde o início da temporada com o time", disse Galtier.

A data certa do retorno de Messi ao clube francês estava indefinida e o técnico tirou essa dúvida na coletiva.

"Estaremos muito felizes de recebê-lo de volta. Leo [Messi] chega para se juntar ao time em 3 de janeiro", confirmou.

Nem Messi, nem Neymar estavam disponíveis para o confronto do dia 1º de janeiro contra o Lens. O segundo colocado bateu o PSG por 3 a 1.

O próximo compromisso do PSG é na sexta-feira (6), na Copa da França, contra o Chateauroux. Caso Messi não esteja apto para este confronto, ele deve retornar em 11 de janeiro, quando o PSG recebe, em casa, o Angers.