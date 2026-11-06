Lionel Messi toma decisão definitiva sobre seu futuro no Inter Miami em meio à crescente especulação sobre reencontro com Neymar

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Lionel Messi teria tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro imediato como jogador após intensas especulações sobre um possível retorno às suas origens na Argentina. Apesar do vínculo afetivo com seu clube de infância, o lendário atacante segue totalmente comprometido com seu projeto atual na Major League Soccer.

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Messi não voltará à Argentina

Messi não tem intenção de deixar o Inter Miami CF por empréstimo durante o inverno para jogar na Argentina, o que praticamente encerra as especulações sobre um retorno temporário à América do Sul. Após relatos especulativos que associaram o ídolo de 39 anos a uma transferência em janeiro para o Newell's Old Boys, clube de sua infância, o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que não há negociações em andamento por um acordo desse tipo.

O jornalista italiano foi categórico ao avaliar a situação: “Não há chance de Messi sair por empréstimo.” Romano acrescentou que o vencedor de oito Bolas de Ouro está determinado a cumprir integralmente seu contrato atual, válido até dezembro de 2028. Fontes próximas ao clube chegaram a sugerir que o argentino também está bastante aberto a negociar uma nova prorrogação de contrato com a franquia da MLS quando chegar o momento certo.

Planos para o futuro e mudanças no elenco

As especulações sobre uma possível reunião de Messi e Neymar se intensificam, já que o futuro do brasileiro no Santos segue incerto. O atacante de 34 anos se aproxima do fim de seu contrato, alimentando a possibilidade de que o Inter Miami aproveite as próximas janelas de adequação do elenco às regras da liga para reunir na MLS o lendário trio “MSN” do Barcelona, formado por Messi, Luis Suárez e Neymar. Uma contratação desse porte representaria um dos movimentos mais significativos da história do futebol norte-americano.

Apesar das especulações e das investigações em andamento sobre transferências anteriores, o ambiente no Inter Miami segue marcado por foco e otimismo. Companheiros de equipe têm observado com frequência que o espírito competitivo de Messi no dia a dia estabeleceu um padrão elevado no vestiário, transformando a cultura da franquia desde sua estreia.

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Essa liderança colocou o Inter Miami entre os fortes candidatos à medida que se aproximam os playoffs da MLS Cup. Com a vida familiar estabilizada e um caminho claro pela frente em Miami, o astro argentino parece satisfeito com a perspectiva de encerrar sua brilhante carreira no mais alto nível nos Estados Unidos.

Próximas partidas MIA Major League Soccer 16:00 CLT

Impacto imediato em campo

Enquanto os rumores sobre uma transferência de Messi para o Newell's Old Boys dominam as redes sociais, o próprio jogador segue concentrado em suas responsabilidades em Miami. O atacante deu mais uma demonstração de talento ao conduzir sua equipe a uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o New England Revolution. Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, que terminou com o Miami em desvantagem, Messi deu uma cabeçada precisa para Germán Berterame empatar aos 69 minutos, antes de marcar o gol da vitória aos 83.

A vitória levou o Inter Miami à segunda posição da Conferência Leste, um ponto à frente do New England, restando uma rodada na temporada regular. Mais importante, o resultado garantiu ao Inter Miami uma vaga automática na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027. Assim, Messi terá outra oportunidade de disputar um título internacional, enquanto os representantes da MLS tentam encerrar o domínio histórico que os clubes da Liga MX exercem sobre o torneio há décadas. As ambições do clube nos playoffs agora dependem diretamente de seu capitão.