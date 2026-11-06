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FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTIONGetty Images
Mohamed Saeed
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Lionel Messi toma decisão definitiva sobre seu futuro no Inter Miami em meio à crescente especulação sobre reencontro com Neymar

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Lionel Messi teria tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro imediato como jogador após intensas especulações sobre um possível retorno às suas origens na Argentina. Apesar do vínculo afetivo com seu clube de infância, o lendário atacante segue totalmente comprometido com seu projeto atual na Major League Soccer.

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Messi não voltará à Argentina

Messi não tem intenção de deixar o Inter Miami CF por empréstimo durante o inverno para jogar na Argentina, o que praticamente encerra as especulações sobre um retorno temporário à América do Sul. Após relatos especulativos que associaram o ídolo de 39 anos a uma transferência em janeiro para o Newell's Old Boys, clube de sua infância, o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que não há negociações em andamento por um acordo desse tipo.

O jornalista italiano foi categórico ao avaliar a situação: “Não há chance de Messi sair por empréstimo.” Romano acrescentou que o vencedor de oito Bolas de Ouro está determinado a cumprir integralmente seu contrato atual, válido até dezembro de 2028. Fontes próximas ao clube chegaram a sugerir que o argentino também está bastante aberto a negociar uma nova prorrogação de contrato com a franquia da MLS quando chegar o momento certo.

Planos para o futuro e mudanças no elenco

As especulações sobre uma possível reunião de Messi e Neymar se intensificam, já que o futuro do brasileiro no Santos segue incerto. O atacante de 34 anos se aproxima do fim de seu contrato, alimentando a possibilidade de que o Inter Miami aproveite as próximas janelas de adequação do elenco às regras da liga para reunir na MLS o lendário trio “MSN” do Barcelona, formado por Messi, Luis Suárez e Neymar. Uma contratação desse porte representaria um dos movimentos mais significativos da história do futebol norte-americano.

Apesar das especulações e das investigações em andamento sobre transferências anteriores, o ambiente no Inter Miami segue marcado por foco e otimismo. Companheiros de equipe têm observado com frequência que o espírito competitivo de Messi no dia a dia estabeleceu um padrão elevado no vestiário, transformando a cultura da franquia desde sua estreia.

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Essa liderança colocou o Inter Miami entre os fortes candidatos à medida que se aproximam os playoffs da MLS Cup. Com a vida familiar estabilizada e um caminho claro pela frente em Miami, o astro argentino parece satisfeito com a perspectiva de encerrar sua brilhante carreira no mais alto nível nos Estados Unidos.

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07 de nov. de 2026

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Impacto imediato em campo

Enquanto os rumores sobre uma transferência de Messi para o Newell's Old Boys dominam as redes sociais, o próprio jogador segue concentrado em suas responsabilidades em Miami. O atacante deu mais uma demonstração de talento ao conduzir sua equipe a uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o New England Revolution. Depois de um primeiro tempo abaixo do esperado, que terminou com o Miami em desvantagem, Messi deu uma cabeçada precisa para Germán Berterame empatar aos 69 minutos, antes de marcar o gol da vitória aos 83.

A vitória levou o Inter Miami à segunda posição da Conferência Leste, um ponto à frente do New England, restando uma rodada na temporada regular. Mais importante, o resultado garantiu ao Inter Miami uma vaga automática na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027. Assim, Messi terá outra oportunidade de disputar um título internacional, enquanto os representantes da MLS tentam encerrar o domínio histórico que os clubes da Liga MX exercem sobre o torneio há décadas. As ambições do clube nos playoffs agora dependem diretamente de seu capitão.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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