Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? A resposta bem humorada de Mbappé

O francês joga ao lado da lenda argentina, enquanto seu herói de infância era o atacante do Manchester United

Indicado entre os 30 nomes para o prêmio da Bola de Ouro, Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, insiste que não pode escolher entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, embora tenha o atacante português como ídolo.

O atacante francês atualmente joga em uma linha de ataque poderosa no PSG. A equipe possui um ataque com ele, Neymar e Messi, mas Mbappé tem sido muito claro sob sua admiração por Ronaldo quando criança.

Juntos, Messi e Ronaldo têm 12 Bolas de Ouro e, para muitos, é quase impossível separar os dois. Em 2022, porém, o atacante argentino ficou de fora da lista final da revista France Football, com o português figurando entre os melhores.

Questionado pela revista France Football, Mbappé lutou para não escolher um ou outro: "Todo ano eu me perguntava quem ganharia a Bola de Ouro, Messi ou Cristiano. Quem eu prefiro? É como escolher entre seu pai ou sua mãe, você não pode."

"Para todos os da minha geração, a Bola de Ouro está inevitavelmente associada à batalha entre Léo e Cristiano. Cavando bem fundo na minha memória, também me lembro um pouco de Ronaldinho (vencedor da Bola de Ouro em 2005)."

"Mas, francamente, tudo é conquistado pelos dois gananciosos! Eles dividiram o prêmio por tanto tempo. Todos os anos, como todos os outros, eu me perguntava qual deles ganharia. Olhando para trás, essa batalha foi muito louca."

"Nos dias de cerimônia, era divertido vê-los quando estavam um ao lado do outro. E tentar descobrir em seus rostos qual deles parecia mais irritado ou chateado porque eles sabiam que não venceriam", afirmou Mbappé.

Agora, resta Mbappé esperar a divulgação do resultado do prêmio no dia 17 de outubro, em Paris.