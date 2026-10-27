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Lionel Messi provou mais uma vez que a qualidade não se perde ao conquistar um impressionante quinto lugar na classificação da Bola de Ouro de 2026. Apesar de atuar pelo Inter Miami na Major League Soccer, o lendário argentino superou várias estrelas de elite do futebol europeu e permaneceu entre os cinco melhores jogadores do mundo.

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Messi segue entre a elite do futebol mundial

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026, realizada no London Palladium na segunda-feira, 26 de outubro, foi de Harry Kane, mas Lionel Messi também ficou em evidência ao terminar em quinto lugar.

O bom resultado do argentino vem um ano depois de ele ter ficado fora da lista de 30 indicados. Suas atuações na Copa do Mundo de 2026 lembraram aos votantes sua capacidade de decidir partidas. Durante o torneio na América do Norte, o veterano atacante marcou oito gols e deu quatro assistências, terminando em segundo na disputa pela Chuteira de Ouro e conquistando a Bola de Prata. Ele levou a Argentina à final, sua terceira em Copas do Mundo, na qual a seleção perdeu por 1 a 0 para a Espanha após a prorrogação. Foi, possivelmente, o torneio mais produtivo de sua carreira pela seleção.

Concorrentes não alcançam o maior de todos os tempos

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Kylian Mbappé e Lamine Yamal eram frequentemente apontados como os principais candidatos ao prêmio. Eles terminaram em segundo e terceiro, respectivamente, sem superar a pontuação obtida por Kane na votação. Rodri, que venceu o troféu em 2024, quando estava no Manchester City, e se juntou ao Barcelona em agosto, ficou em quarto após uma temporada em que conquistou a Copa do Mundo com a Espanha e recebeu a Bola de Ouro do torneio. O quinto lugar de Messi iguala sua posição de 2018 e evidencia a constância de suas atuações na elite ao longo de quase duas décadas de futebol profissional.

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Outros nomes de destaque entre os dez primeiros foram Khvicha Kvaratskhelia, do Paris Saint-Germain, em sexto, e Ousmane Dembélé, em sétimo. Erling Haaland subiu bastante, passando da 26ª posição no ano anterior para a oitava, em grande parte graças aos muitos gols marcados pelo Manchester City e aos sete que fez na Copa do Mundo. Michael Olise, do Bayern de Munique, e o meio-campista Fabián Ruiz, do PSG, completaram os dez primeiros. Apesar de competirem no mais alto nível do futebol europeu, esses jogadores terminaram atrás do veterano capitão do Inter Miami na classificação final.

Kane encerra jejum inglês

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A noite foi histórica para o futebol inglês: Harry Kane se tornou o primeiro jogador de seu país a conquistar o prêmio desde Michael Owen, em 2001. O atacante do Bayern de Munique marcou 73 gols em todas as competições por clube e seleção, a segunda maior marca registrada em uma única temporada, atrás apenas dos 82 de Messi em 2011/12. Após receber o troféu, Kane fez questão de reconhecer quem o ajudou a chegar ao topo do futebol mundial. “Obrigado a todos que votaram em mim. Imagino que tenha sido difícil, então obrigado”, disse ele ao público da cerimônia, segundo o Sportskeeda. Ele também agradeceu aos companheiros de Bayern, citando Michael Olise, Dayot Upamecano e Luis Díaz.

Kane também relembrou suas origens e a trajetória que o levou ao palco em Londres. “Quero agradecer também ao Tottenham Hotspur. Com certeza, eu não estaria onde estou hoje sem o Tottenham. Estive lá desde os 11 anos. Toda a orientação, todos os técnicos, vocês me permitiram realizar meu sonho. Então, com certeza, sem todos aqueles momentos juntos, todos os altos e baixos que me trouxeram até este momento”, acrescentou, homenageando o clube onde passou a maior parte da carreira antes de se mudar para a Alemanha. Ele também desejou melhoras a Vincent Kompany, técnico do Bayern, que, segundo Kane, estava em casa ou possivelmente ainda no hospital.

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Homenageado na Espanha, ausente em Londres

Messi não compareceu à cerimônia em Londres. Dias antes, em 23 de outubro, ele havia sido homenageado em Oviedo com o Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes, em reconhecimento à sua excelência contínua, humildade e compromisso com o jogo coletivo. Sua ausência em Londres coincidiu com o início da Messi Cup, torneio de base organizado pelo Inter Miami que acontece de 25 de outubro a 1º de novembro.

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Com oito troféus da Bola de Ouro em sua coleção, Messi segue como o jogador que mais venceu o prêmio em sua história. Aos 39 anos, sua capacidade de terminar entre os cinco primeiros redefiniu as expectativas para jogadores veteranos. Enquanto continua a elevar a visibilidade da MLS e a manter seu alto nível, seu legado permanece intocável. Seja ou não indicado novamente, sua “última dança” entre a elite do futebol mundial tem sido espetacular, provando que ele ainda é um adversário a ser temido.