Lionel Messi fica de fora de última hora da seleção argentina para o confronto contra a Jordânia

Lionel Messi não entrará em campo na madrugada de sábado para domingo, quando a Argentina enfrentar a Jordânia, conforme afirmou o técnico Lionel Scaloni na coletiva de imprensa pré-jogo.

Macaya Márquez, um jornalista de 91 anos, perguntou ao técnico Scaloni se Messi seria titular contra a Jordânia. Para o experiente jornalista, Scaloni abriu uma exceção.

“Normalmente não revelo esse tipo de informação, mas como é você, vou ser sincero. Messi não vai jogar contra a Jordânia”, disse o técnico, que em seguida dirigiu palavras gentis a Marquez.

“Tenho muito respeito por você. Estou muito feliz em vê-lo aqui.” Ao final da coletiva de imprensa, os dois tiraram uma foto juntos.

Messi, portanto, ficará no banco contra a Jordânia. Scaloni não revelou o motivo pelo qual Messi não vai jogar. A Argentina venceu as duas primeiras partidas da fase de grupos por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente, contra a Argélia e a Áustria. Messi marcou todos os cinco gols.

A Argentina já está classificada como líder do grupo e, por isso, pode muito bem dar um descanso a Messi. Na próxima fase da Copa do Mundo, o país sul-americano enfrentará Cabo Verde.