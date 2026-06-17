Lionel Messi explica por que chorou após seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi comemorou a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. O astro de 38 anos marcou três gols, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo.

Após seu primeiro gol, Messi ficou visivelmente emocionado. Ele explicou o motivo das lágrimas após a partida, em entrevista à TyC Sports.

“Para ser sincero, aquilo não teve nada a ver com futebol. Passei por alguns dias difíceis e pesados e quero agradecer aos meus companheiros de equipe e a todos os envolvidos na seleção nacional pelo apoio. Eles me dão muita força.”

Messi começou de forma sublime sua sexta Copa do Mundo. “Estou aproveitando ainda mais tudo o que ainda estou vivendo. Tive a sorte de já ter realizado todos os meus sonhos, tanto individualmente quanto com minhas equipes.”

“Temos novamente um grupo incrível e me sinto bem e feliz. Conquistei mais do que jamais poderia ter imaginado quando era criança. Enquanto continuar me sentindo bem, continuarei defendendo a Argentina”, afirmou Messi.

Messi mostrou-se ainda mais humilde. “É uma honra ser agora o artilheiro empatado de todos os tempos na Copa do Mundo e poder competir com nomes como Miroslav Klose e Ronaldo. Na verdade, nunca me preocupo muito com estatísticas, mas fiquei sabendo disso porque Kylian Mbappé marcou dois gols pela França. Ele é realmente um fenômeno.”

Messi disputou sua 200ª partida pela seleção contra a Argélia. Nessa carreira, ele soma 120 gols e 64 assistências.