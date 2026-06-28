Lionel Messi entra para a história da Copa do Mundo com um chute certeiro de falta que garantiu a vitória da Argentina

A Argentina também conquistou sua terceira vitória na fase de grupos. Em uma partida um tanto decepcionante contra a Jordânia, já eliminada, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez e Lionel Messi garantiram ao atual campeão mundial uma vitória merecida: 3 a 1. Com seu chute certeiro de falta, Messi se tornou o primeiro jogador a marcar gols em sete partidas consecutivas da Copa do Mundo. A Argentina enfrentará Cabo Verde nas oitavas de final.

A Argentina já estava garantida como líder do grupo, enquanto a Jordânia tinha apenas uma chance teórica de se classificar entre os oito melhores terceiros colocados. Por isso, não havia mais nenhuma tensão na partida, motivo suficiente para o técnico Lionel Scaloni deixar Messi no banco e dar-lhe um descanso.

Demorou um pouco para a Argentina quebrar o impasse, mas aos 19 minutos o gol finalmente saiu. Mohannad Abu Taha cometeu uma falta dura em Lo Celso na entrada da área. O meio-campista parecia lesionado, mas acabou não sofrendo nada. Lo Celso então cobrou a falta de forma magnífica no ângulo: 1 a 0.

Pouco depois, Lautaro chutou de perto na trave, após um excelente cruzamento pela esquerda. Marcos Senesi viu seu cabeceio no rebote ser defendido com brilhantismo pelo goleiro Yazeed Abulaila, mas, na jogada, Senesi foi atingido com força por Nizar Al-Rashdan. A Argentina recebeu um pênalti, que foi convertido por Lautaro: 2 a 0.

A Jordânia teve então uma boa fase e chegou a impedir alguns ataques da Argentina. Isso não resultou em gols, mas causou entusiasmo entre os torcedores nas arquibancadas de Arlington. Logo após o intervalo, Lautaro parecia marcar seu segundo gol na Copa do Mundo, mas a regra do impedimento anulou a jogada.

A Argentina não precisou se esforçar muito para criar perigo e chegou novamente perto do 3 a 0, não fosse pelo chute de Lautaro ter acertado a trave superior desta vez. No momento em que Messi se preparava para sair de campo, a Jordânia de repente reduziu para 2 a 1. Mousa Tamari completou um belo cruzamento de Ehsan Haddad.

Logo em seguida, Messi entrou em campo e o oito vezes vencedor da Bola de Ouro partiu imediatamente em busca de seu sexto gol neste Mundial. Sua primeira tentativa passou por cima, mas em sua próxima cobrança de falta, a cerca de vinte minutos do fim, ele finalmente marcou. Messi curvou a bola por cima da barreira e surpreendeu Abulaila completamente: 3 a 1.