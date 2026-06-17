Lionel Messi, em grande forma, torna-se o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo após marcar três gols em sua 200ª partida pela seleção argentina

Lionel Messi fez história na Copa do Mundo. Em sua 200ª partida pela seleção, ele liderou a Argentina com um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia e, com isso, agora é o artilheiro empatado de todos os tempos da Copa do Mundo com Miroslav Klose (dezesseis gols). Os outros países do Grupo J, Áustria e Jordânia, disputarão mais tarde sua primeira partida.

Com menos de cinco minutos de jogo, Messi parecia ter marcado para a Argentina. O atacante do Inter Miami recebeu um passe de Lautaro Martínez dentro da área e finalizou com precisão. No entanto, La Pulga estava minimamente impedido: o gol foi anulado.

Dois minutos após o gol anulado de Messi, a Argentina também se safou por pouco. Após um passe em profundidade típico de Messi, dado por Ibrahim Maza, Farès Chaïbi finalizou no canto curto, passando por um surpreso Emi Martínez, mas também nesse caso foi constatado um impedimento por uma diferença mínima.

Um passe preciso de Rodrigo De Paul, aos quinze minutos, acabou sendo a base do primeiro gol. O meio-campista encontrou Messi, que estava livre na zona à frente da área. Messi girou para a esquerda e, passando pelas pontas dos dedos de Luca Zidane, acertou o ângulo superior: 1 a 0.

À medida que o primeiro tempo avançava, a Argélia aproveitou muito pouco suas qualidades ofensivas e demonstrou, aparentemente, muito respeito pelo campeão mundial. Anis Hadj Moussa, do Feyenoord, que foi preferido ao ícone argelino Riyad Mahrez, teve pouca participação na partida.

A Argentina jogou com concentração e buscou Messi com frequência. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro distribuiu o jogo e criou o perigo necessário, mas não houve mais grandes chances antes do intervalo.

Logo após o intervalo, Messi voltou a ter algum espaço na área da Argélia. Desta vez, ele deixou a Argélia escapar com um chute que passou notavelmente alto. Zidane ficou furioso com Nabil Bentaleb, que deu uma liberdade notável ao astro argentino.

A Argentina continuou pressionando e, depois que Lautaro perdeu a chance de fazer o 2 a 0, o gol saiu pouco depois. Zidane fez uma defesa pouco convincente em um chute de Alexis Mac Allister, e Messi reagiu com rapidez, mandando o rebote no canto oposto.

Gianni Infantino, entre outros, assistiu da arquibancada quando, pouco depois, Messi esteve perto de marcar seu hat-trick. Desta vez, Zidane teve a chance de defender, já que Messi chutou a bola diretamente em suas mãos. Mas o hat-trick acabaria por acontecer.

A um quarto de hora do fim, Messi lançou Nico González em profundidade. Messi, que havia avançado, recebeu a bola de volta e, de fora da área, chutou com precisão milimétrica, sem chances para Zidane, que mais uma vez ficou indefeso. Logo em seguida, Messi recebeu uma ovação de pé ao ser substituído diante da torcida.



