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O sonho de Lionel Messi e do Inter Miami de conquistar a MLS Cup pelo segundo ano consecutivo está por um fio após a desastrosa derrota por 3 a 0 em casa para o Columbus Crew. Apesar de chegar aos playoffs como grande favorito, o atual campeão foi dominado no sábado à noite, em sua primeira partida de playoffs no Nu Stadium.

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Erros do próprio Miami desencadeiam derrocada

O Inter Miami saiu atrás aos oito minutos, quando o goleiro Dayne St. Clair deixou o gol às pressas e cometeu pênalti em Gonzalo Tapia. O atacante converteu a cobrança. Depois, Messi parou em uma defesa espetacular do goleiro Patrick Schulte, da seleção dos Estados Unidos, enquanto Luis Suarez mandou para fora diante do gol aberto.

St. Clair fez boas defesas para manter a desvantagem em 1 a 0, mas o defensor Gonzalo Lujan recebeu dois cartões amarelos e foi expulso aos 36 minutos. Em seguida, Messi, frustrado, levou amarelo por atirar a bola diretamente no rosto de Tapia a curta distância. O Columbus aproveitou a vantagem numérica e marcou duas vezes em um intervalo de seis minutos no início do segundo tempo. Taha Habroune completou com a parte interna do pé um passe em profundidade de Brais Méndez, e Tapia girou sobre Yannick Bright antes de disparar livre. Com mais de 30 minutos por jogar, o técnico interino do Crew, Laurent Courtois, substituiu o atacante para poupá-lo e evitar um segundo cartão amarelo.

Gonzalez lamenta chances perdidas e momento decisivo

O técnico do Inter Miami, Kily Gonzalez, atribuiu a derrota às chances desperdiçadas no início e à expulsão de Lujan. "O time criou quatro ou cinco chances claras para definir o jogo, mas não conseguimos convertê-las, e o goleiro deles fez as defesas", disse Gonzalez aos jornalistas. "Depois veio o cartão vermelho, que mudou completamente a partida.

"Mas, olhando para o 11 contra 11, criamos muitas chances. Foi um daqueles jogos em que nada dá certo; é preciso engolir a frustração e aguentar. Ainda há outra partida pela frente. Temos que ir lá, vencer e depois voltar para decidir em casa. Assumo toda a responsabilidade."

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Momento das equipes evidencia má fase do Miami

Segundo cabeça de chave, o Miami, que conta com Messi, vencedor da Chuteira de Ouro e favorito ao prêmio de MVP, terminou 13 pontos à frente do Columbus, sétimo cabeça de chave. Ainda assim, venceu apenas cinco dos últimos 18 jogos na MLS e seis de 17 em seu novo estádio, o Nu Stadium, com capacidade para 26.700 pessoas, desde abril. Foi a primeira vez que passou em branco no local. Já Courtois tirou o Crew da lanterna da Conferência Leste em 1º de setembro e o levou a uma sequência de seis vitórias, a melhor da liga.

Próximas partidas COL Major League Soccer 20:00 MIA

O meio-campista brasileiro Casemiro pediu calma diante do risco de eliminação. "Pressão? Claro que existe pressão", disse o ex-jogador de Real Madrid e Manchester United. "O Inter Miami sempre joga para vencer, e sabemos que, se perdermos o próximo jogo, estaremos fora. Então essa é a pressão. O mais importante agora é manter a calma. Sabemos que precisamos jogar melhor, porque podemos jogar melhor. Terminamos em segundo na tabela e vamos usar o próximo jogo para mostrar aos outros como somos fortes."

Risco de eliminação antes da viagem a Ohio na sexta-feira

A série melhor de três segue para Columbus, em Ohio, na sexta-feira. O Miami precisa vencer para forçar um decisivo jogo 3 em casa, em 2 de dezembro. Encerrar a má fase de cinco vitórias em 18 jogos diante de um Crew embalado por seis triunfos seguidos e com Tapia descansado será um grande desafio para o atual campeão.