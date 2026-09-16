Lionel Messi foi, afinal, convocado para a seleção da Argentina. A superestrela da equipe argentina anunciou na semana passada sua despedida da seleção, mas mesmo assim está na lista divulgada pela federação.

Messi anunciou sua despedida no último dia de agosto, em um comunicado. Talvez o maior jogador de todos os tempos escreveu que é uma decisão extremamente difícil para ele. "Depois de todo esse tempo desde a final, e depois de pensar muito sobre isso, quero dizer a todos que estou parando na seleção."

"Sempre lutei e dei tudo por esta camisa, para fazer vocês felizes e para deixá-los orgulhosos por serem argentinos por meio do futebol." Messi esperava coroar sua carreira de forma ainda mais definitiva no verão passado com um segundo título de Copa do Mundo, mas isso não aconteceu.

A morte de seu pai pesou em sua decisão, conta ele. "Não resta muito tempo, e alguns capítulos estão chegando ao fim, e este é um deles, que me causa muita dor. Eu amo a seleção, sempre amei e sempre vou continuar amando fazer parte dela."

"Dei tudo o que tinha em mim. Não tenho mais nada a oferecer, e também há alguns jovens jogadores incríveis surgindo, que merecem sua chance", pensa Messi sobre o futuro.

"Obrigado por todo o amor nestes últimos 20 anos. Vou sentir falta de ouvir vocês nos incentivando do estádio. Agora sou apenas mais um de vocês, que sempre apoia do lado de fora, nos bons momentos e principalmente nos ruins."

"Obrigado à minha família por sempre estar presente e por me acompanhar nesta jornada bonita, mas difícil", prossegue o canhoto. "Obrigado a cada treinador da seleção, companheiro de equipe e dirigente com quem tive a chance de compartilhar esta jornada. Levo comigo lembranças e momentos inesquecíveis."

"Saio com o coração tranquilo e orgulhoso, sabendo que, junto com meus companheiros, proporcionamos a vocês momentos com os quais só se podia sonhar. Foi uma loucura viver tudo isso com vocês. Agradeço a Deus por Ele ter me feito argentino. Amo vocês!"

Messi foi convocado para disputar no dia 6 de outubro mais uma última partida. A seleção argentina enfrentará Benim em Buenos Aires, diante de 85 mil torcedores. Messi fará ali seu último jogo e se despedirá da seleção.

Até agora, Messi soma 207 partidas pela Argentina. Ele marcou 125 gols e conseguiu conquistar a Copa do Mundo em 2022, no Qatar.