Lionel Messi acredita que a Argentina tem chances reais de revalidar o título mundial, segundo ele mesmo afirmou em entrevista a Pollo Alvarez. No entanto, ele aponta outro país como o grande favorito para a Copa do Mundo de 2026.

A fase de qualificação transcorreu sem problemas para a Argentina, com uma clara liderança na América do Sul, mas mesmo assim Messi ainda não se considera garantido. “Há muitos jogadores que estão lidando com lesões ou falta de ritmo de jogo”, diz ele, possivelmente se referindo principalmente a Cristian Romero, cuja participação na Copa do Mundo está incerta devido a uma lesão no joelho.

“Mas a verdade é que, quando a equipe está unida, ela provou que é competitiva e sempre quer vencer”, afirma o oito vezes vencedor da Bola de Ouro, cheio de otimismo.

Apesar do grande sucesso da Argentina na Copa do Mundo de 2022 e da forte campanha nas eliminatórias, a França é, para Messi, a grande favorita. A Espanha, que venceu o Euro há dois anos, também é, para Messi, uma forte candidata.

“A França está novamente em excelente forma. Eles têm muitos jogadores de alto nível”, afirma ele. Há quatro anos, a Argentina conseguiu derrotar os franceses em uma emocionante final da Copa do Mundo, e agora os franceses buscam a revanche.

Durante a Copa do Mundo, no dia 24 de junho, Messi completará 39 anos. Mesmo assim, ele ainda não pensa em se aposentar. “Adoro jogar futebol e vou continuar jogando até não poder mais”, declara ele.

“Sou ambicioso, quero vencer em tudo…”, continua ele. “Não deixo nem meu filho ganhar nos videogames.”