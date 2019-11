Linha dura: Lampard impõe multa salgada por atrasos no Chelsea

Treinador inglês cobra 500 euros por minuto de atraso às atividades do Chelsea. Valor foi divulgado nesta terça-feira pela imprensa inglesa

A imprensa inglesa tornou pública uma situação interna do . Frank Lampard definiu multas para atrasos nas atividades dos Blues na atual temporada.

Os valores podem ir desde os 23 mil euros por chegar atrasado a um treino até os 500 euros por cada minuto de atraso para a reunião de equipe antes das partidas. Este regulamento contempla também os casos em que o telefone toca durante as refeições (1.160 euros) ou os atleta que aparecem com a roupa errada durante o dia de jogo (1.200 euros).

O documento, assinado pelo técnico com o aval de todos os jogadores, explica ainda que todas as multas têm de ser pagas no prazo máximo de 14 dias sob pena de dobrar o valor.