Lingard destaca importância de Solskjaer: "O velho United está voltando"

Meio-campista inglês considera fundamental o trabalho de Solskjaer na recuperação da identidade do maior campeão inglês

Jesse Lingard está muito satisfeito com o novo treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Isso porque, de acordo com o jogador, o trabalho do ídolo dos Red Devils tem se caracterizado pela recuperação da identidade de jogo da equipe e novos jogadores como Lingard têm buscado inspiração no norueguês.

"Parece que o velho United está voltando. Especialmente com Carrick e Mike Phelan lá também [na comissão técnica]. Eles dois estiveram naquela época. Eles estão aqui e passam seus conhecimentos para nós. O ponto principal era voltar ao estilo de jogo do Man United e seu futebol ofensivo", falou Lingard.

Jesse destacou a estrutura do trabalho do treinador norueguês e falou em tom otimista sobre a volta do United ao protagonismo no país.

"Estamos de volta aos caminhos da vitória e é assim que deve ser. Ole está sendo ótimo desde que chegou e tem feito os jogadores trabalharem duro. Ele tem a sua estrutura e organização para o time. Estamos de volta ao nosso futebol e estamos ganhando jogos", disse o meio-campista de 26 anos.

Solskjaer era conhecido como "o assassino com cara de bebê", devido à sua aparência e seu faro de gols. Ele nunca foi um titular absoluto no United, mas era visto como aquele "reserva de luxo" que mudava os jogos, vindo do banco.

O momento mais icônico da carreira do norueguês foi na final da Champions League entre Manchester United e Bayern de Munique em 1999. Solskjaer entrou faltando nove minutos para o fim do tempo regulamentar e aos 94 minutos de jogo marcou o gol da virada e da consequente vitória e título europeu dos Diabos Vermelhos. Lingard entede que esse momento ficará eternizado na memória de todo torcedor dos Red Devils.

(Fotos: Getty Images)

"Eu acho que [esse momento] vai viver para sempre. As cenas são insanas e fico tentando imaginar isso para nós, seria incrível. Eu não consigo imaginar o sentimento naquela hora. Eu acho que eu estava em casa. Estava em casa com minha família. Com certeza houve uma loucura em Manchester. As melhores cenas que alguém jamais viu. Você vê aquilo e cresce com o sonho de conquistar aquilo", lembrou Lingard.