A seleção de Portugal conquistou uma vitória preciosa sobre a Noruega pelo placar de 2 a 1, na noite de domingo, pela Liga das Nações da Europa, em uma partida que testemunhou um episódio raro, com Cristiano Ronaldo no banco de reservas durante todo o confronto, apesar de ter sido incluído na lista do time.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", esta foi a primeira vez desde 15 de junho de 2008 que a seleção portuguesa conquistou uma vitória em uma partida oficial sem a participação de Ronaldo, que detém o recorde em número de jogos internacionais e gols com a camisa de seu país, com um total de 234 partidas e 146 gols, depois que o técnico Jorge Jesus o manteve no banco de reservas diante da Noruega.

Ronaldo já havia ficado ausente de uma partida oficial de Portugal em 21 de junho de 2006, quando a seleção venceu o México pelo placar de 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo, enquanto a última vez em que não participou de uma partida oficial antes do duelo com a Noruega foi diante da Suíça, que terminou com a derrota de Portugal por dois gols a zero na fase de grupos da Eurocopa de 2008.

Já a última partida em que Ronaldo não participou com a camisa da seleção foi diante da Croácia em 8 de junho de 2024, quando a seleção portuguesa perdeu pelo placar de 2 a 1, mas tratava-se de um amistoso, fazendo do confronto com a Noruega um episódio excepcional no histórico do capitão de Portugal em partidas oficiais.