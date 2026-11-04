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Liga Europa
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Lillestrøm x Viktoria Plzen hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Lillestroem x Viktoria Plzen
Lillestroem
Viktoria Plzen
Liga Europa

Na Liga Europa, o Lillestrøm enfrenta o Viktoria Plzen. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Lillestrøm x Viktoria Plzen: horário de início

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Liga Europa - Rodada 4
Aaraasen Stadion

O jogo entre Lillestrøm e Viktoria Plzen começa em 05/11/2026, às 18h45.

Lillestrøm x Viktoria Plzen ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Lillestrøm e Viktoria Plzen?

O Lillestrøm chega confiante para este jogo: os noruegueses venceram quatro de suas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, a equipe de Hans Erik Ödegaard venceu o Start fora de casa por 0 a 1. Apenas a partida fora de casa contra a Real Sociedad, pela Liga Europa, terminou em uma derrota expressiva por 0 a 6. Nos cinco jogos, o Lillestrøm marcou oito gols e sofreu onze.

O Viktoria Plzen também soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Em seu compromisso mais recente, venceu o Banik Ostrava fora de casa por 0 a 4, com autoridade, pelo campeonato tcheco. Na Liga Europa, o Plzen perdeu sua última partida por 1 a 2 para o PFK Levski Sofia. Ao longo dos cinco jogos, o clube marcou 16 gols e sofreu oito.

LIL

LIL - Sequência

SAN
V0-2
RSO
D0-6
BRA
V3-2
SOG
V2-1
STA
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VPL

VPL - Sequência

JAB
V2-3
LES
D1-2
PAR
D1-2
JIH
V1-6
BOS
V0-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Lillestrøm x Viktoria Plzen: escalações

Prováveis escalações de Lillestroem x Viktoria Plzen

Técnico

  • H. Oedegaard

Lillestrøm x Viktoria Plzen: momento das equipes

LIL

LIL - Sequência

SAN
V0-2
RSO
D0-6
BRA
V3-2
SOG
V2-1
STA
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VPL

VPL - Sequência

JAB
V2-3
LES
D1-2
PAR
D1-2
JIH
V1-6
BOS
V0-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Lillestrøm x Viktoria Plzen: histórico de confrontos diretos

Lillestrøm x Viktoria Plzen: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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