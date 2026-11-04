Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) é muito útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Lillestrøm x Viktoria Plzen: horário de início

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Aaraasen Stadion

O jogo entre Lillestrøm e Viktoria Plzen começa em 05/11/2026, às 18h45.

Lillestrøm x Viktoria Plzen ao vivo hoje: quem transmite na TV e por streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Lillestrøm e Viktoria Plzen?

O Lillestrøm chega confiante para este jogo: os noruegueses venceram quatro de suas últimas cinco partidas oficiais. Na mais recente, a equipe de Hans Erik Ödegaard venceu o Start fora de casa por 0 a 1. Apenas a partida fora de casa contra a Real Sociedad, pela Liga Europa, terminou em uma derrota expressiva por 0 a 6. Nos cinco jogos, o Lillestrøm marcou oito gols e sofreu onze.

O Viktoria Plzen também soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Em seu compromisso mais recente, venceu o Banik Ostrava fora de casa por 0 a 4, com autoridade, pelo campeonato tcheco. Na Liga Europa, o Plzen perdeu sua última partida por 1 a 2 para o PFK Levski Sofia. Ao longo dos cinco jogos, o clube marcou 16 gols e sofreu oito.

Lillestrøm x Viktoria Plzen: escalações

Lillestrøm x Viktoria Plzen: momento das equipes

Lillestrøm x Viktoria Plzen: histórico de confrontos diretos

Lillestrøm x Viktoria Plzen: as tabelas