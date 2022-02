Lille x PSG: onde assistir ao vivo, horário e informações da Ligue 1 21/22

Lille e PSG entram em campo neste domingo (6), no estádio Pierre-Mauroy, às 16h45 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na tv fechada, e do Star+, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lille x PSG DATA Domingo, 6 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Pierre-Mauroy, Lille - FRA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na tv fechada, e o Star+, na internet, vão transmitir o jogo deste domingo, no estádio Pierre-Mauroy. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Lille está na 11ª posição do francês, com 32 pontos, mas apenas três o separam do G-4.

Em casa, a equipe conta com o apoio da sua torcida para vencer o poderoso rival e se aproximar da zona de classificação à próxima Champions League.

Após "sair da rota" e ser eliminado pelo Nice na Copa da França, o PSG volta as suas atenções para a Ligue 1, na qual é líder com sobras.

O time de Mauricio Pochettino está invicto há 13 jogos na competição, e soma 43 pontos na tabela.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LILLE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brest 2 x 0 Lille Ligue 1 22 de janeiro de 2022 Lille 3 x 1 Lorient Ligue 1 19 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Montpellier x Lille Ligue 1 12 de fevereiro de 2022 13h (de Brasília) Lille x Metz Ligue 1 18 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 (5) x (6) 0 Nice Copa da França 31 de janeiro de 2022 PSG 4 x 0 Reims Ligue 1 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas