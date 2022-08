Lille x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Jogo acontece neste domingo (21), pela terceira rodada da Ligue 1; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança, Lille e PSG entram em campo neste domingo (21), no Pierre-Mauroy, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A atenção está voltada para Neymar e Mbappé. Na última rodada, os jogadores se desentenderam por conta da escolha de quem bateria um pênalti na goleada do PSG sobre o Montpellier. O francês ainda desistiu de um lance ofensivo da equipe, causando irritação nos seus colegas de vestiário.

Enquanto o vestiário está em chamas, o PSG está com 100% de aproveitamento na Ligue 1. Com seis pontos, vem de duas goleadas aplicadas (sobre o Clermont por 5 a 0, e Montpellier por 5 a 2).

Do outro lado, o Lille, com quatro pontos, não poderá contar com Tiago Djaló. Gabriel Gudmundsson é o mais cotado para assumir a lateral.

Em 97 jogos disputados entre as equipes, o PSG soma 40 vitórias, contra 32 do Lille, além de 25 empates. No último encontro, válido pela Ligue 1 2021/22, os parisienses venceram por 5 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Possível escalação do Lille: Jardim; Zedadka, Fonte, Ribeiro, Gudmundsson; André, Gomes; David, Cabella, Bamba; Bayo.

Desfalques da partida

PSG:

Draxler: lesionado.

Lille:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Lille x PSG DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Pierre-Mauroy - Lille, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Lille

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 4 x 1 Auxerre Ligue 1 7 de agosto de 2022 Nantes 1 x 1 Lille Ligue 1 12 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ajaccio x Lille Ligue 1 26 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Lille x Nice Ligue 1 31 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Clermont 0 x 5 PSG Ligue 1 6 de agosto de 2022 PSG 5 x 2 Montpellier Ligue 1 13 de agosto de 2022

Próximas partidas