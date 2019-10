Lille x Chelsea: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (2) buscando a primeira vitória na Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória na Liga dos Campeões, e entram em campo nesta quarta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha tudo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lille x Chelsea DATA Quarta-feira, 2 de outubro LOCAL Stade Pierre-Mauroy - FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

A partida terá transmissão para o pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LILLE

Após ser derrotado pelo por 3 a 0 na rodada de estreia da , a equipe francesa busca a recuperação em casa. Como mandante, ganhou os quatro jogos que realizou na temporada.

Timothy Weah é a única preocupação da equipe, enquanto Gabriel e Tiago Djaló disputam por uma vaga na zaga ao çado de Jose Fonte.

Provável escalação do Lille: Maignan; Çelik, Fonte, Gabriel, Bradaric; André, Soumaré; Araújo, Ikoné, Bamba; Osimhen

CHELSEA

Os Blues também estão sem pontuar no Grupo H depois da derrota para o por 1 a 0.

Para o confronto fora de casa, Frank Lampard espera contar com Kanté, além do retorno de Kovacic e Mason Mount.

Com a queda de rendimento de Pulisic,o brasileiro Willian também deve começar entre os titulares.

Atualmente, o Chelsea ocupa a lanterna do Grupo H, sem nenhum ponto conquistado.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LILLE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 2 x 0 25/09/2019 Nice 1 x 1 Lille Ligue 1 28/09/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lille x Ligue 1 06/10/2019 10h (de Brasília) x Lille Ligue 1 19/10/2019 15h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 7 x 1 Grimsby Inglesa 25/09/2019 Chelsea 2 x 0 Premier League 28/09/2019

