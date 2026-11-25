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Lille x Bayern de Munique: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

O Lille recebe o Bayern de Munique pela Champions League. A partida será disputada na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Para o time da casa, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, o jogo vem após um revés. No fim de semana, o Lille perdeu por 1 a 0 para o Lyon pela Ligue 1.

O clube francês ocupa a 35ª posição na tabela da Champions League. Em seu compromisso mais recente na competição, empatou em 0 a 0 com o Bodö/Glimt.

O Bayern chega com preocupações. Harry Kane deve ficar afastado por três a quatro meses após sofrer uma ruptura da sindesmose no tornozelo esquerdo. Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies também estão fora.

Michael Olise também é dúvida para o jogo na França por causa de uma contusão no pé. O técnico Vincent Kompany mantém a calma: disse que não é adepto do pânico e que prefere elaborar um plano em conjunto.

Em campo, porém, o Bayern vive situação melhor. O clube está em 13º lugar na tabela da Champions League e venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 fora de casa em seu último jogo na competição.

Os destaques da semana: como chegam Lille e Bayern de Munique?

O Lille somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, perdeu por 1 a 0 para o Lyon pela Ligue 1. Antes, venceu o Rennes por 2 a 1 fora de casa e o Lens por 1 a 0. O Lille marcou quatro gols e sofreu três, além de passar duas partidas sem sofrer gols.

O Bayern não perdeu nenhuma das últimas cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Mais recentemente, o maior campeão alemão empatou em 1 a 1 com o Colônia. Antes, venceu o Magdeburg por 6 a 1 e o Atlético de Madrid por 2 a 0 fora de casa. O saldo nesses jogos é de 13 gols marcados e cinco sofridos.

Lille x Bayern de Munique: escalações

Lille x Bayern de Munique: momento dos times

Lille x Bayern de Munique: histórico de confrontos diretos

Lille x Bayern de Munique: classificação