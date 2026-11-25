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Lille x Bayern de Munique: horário do jogo
O Lille recebe o Bayern de Munique pela Champions League. A partida será disputada na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.
Para o time da casa, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, o jogo vem após um revés. No fim de semana, o Lille perdeu por 1 a 0 para o Lyon pela Ligue 1.
O clube francês ocupa a 35ª posição na tabela da Champions League. Em seu compromisso mais recente na competição, empatou em 0 a 0 com o Bodö/Glimt.
O Bayern chega com preocupações. Harry Kane deve ficar afastado por três a quatro meses após sofrer uma ruptura da sindesmose no tornozelo esquerdo. Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies também estão fora.
Michael Olise também é dúvida para o jogo na França por causa de uma contusão no pé. O técnico Vincent Kompany mantém a calma: disse que não é adepto do pânico e que prefere elaborar um plano em conjunto.
Em campo, porém, o Bayern vive situação melhor. O clube está em 13º lugar na tabela da Champions League e venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 fora de casa em seu último jogo na competição.
Os destaques da semana: como chegam Lille e Bayern de Munique?
O Lille somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Mais recentemente, perdeu por 1 a 0 para o Lyon pela Ligue 1. Antes, venceu o Rennes por 2 a 1 fora de casa e o Lens por 1 a 0. O Lille marcou quatro gols e sofreu três, além de passar duas partidas sem sofrer gols.
O Bayern não perdeu nenhuma das últimas cinco partidas, com três vitórias e dois empates. Mais recentemente, o maior campeão alemão empatou em 1 a 1 com o Colônia. Antes, venceu o Magdeburg por 6 a 1 e o Atlético de Madrid por 2 a 0 fora de casa. O saldo nesses jogos é de 13 gols marcados e cinco sofridos.
Lille x Bayern de Munique: escalações
Escalações de Lille x Bayern de Munique
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Ancelotti
- V. Kompany
Lille x Bayern de Munique: momento dos times
Lille x Bayern de Munique: histórico de confrontos diretos
Confrontos
Lille x Bayern de Munique: classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|18
|8
|+10
|15
V
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
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|3
|5
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|0
|1
|20
|6
|+14
|12
V
V
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D
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|4
|5
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|0
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|18
|7
|+11
|12
V
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V
|5
|5
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|0
|1
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|+4
|12
V
D
V
V
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|6
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
E
V
E
V
V
|7
|5
|3
|1
|1
|14
|9
|+5
|10
E
V
V
D
V
|8
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
E
V
V
D
V
|9
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
D
D
V
V
V
|10
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
D
V
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
D
|12
|4
|3
|0
|1
|8
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|+4
|9
V
D
V
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|13
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|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
V
V
V
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|2
|2
|0
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|5
|+7
|8
V
E
E
V
|15
|4
|2
|1
|1
|7
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|+3
|7
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E
V
V
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|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
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E
D
V
D
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|0
|2
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|+2
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V
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|2
|0
|3
|10
|10
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|6
D
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|2
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|6
V
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D
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D
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|0
|3
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|-4
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D
D
V
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|22
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|2
|0
|3
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|14
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D
|23
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|2
|1
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|11
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E
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E
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|4
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|+2
|4
D
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E
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|1
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D
D
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V
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D
|27
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|1
|1
|2
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|5
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D
|28
|5
|1
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|3
|8
|13
|-5
|4
E
D
V
D
D
|29
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
D
D
V
D
E
|30
|5
|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
D
D
D
D
V
|31
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
D
D
D
V
D
|32
|5
|1
|0
|4
|5
|14
|-9
|3
D
D
D
V
D
|33
|5
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|3
D
D
D
D
V
|34
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|-5
|1
D
D
E
D
D
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
E
D
D
D
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
D
D
D
D
D