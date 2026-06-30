Lille prefere os gigantes da Premier League ao Real Madrid na negociação por Bouadi

O Real Madrid entrou na disputa pela contratação do marroquino Ayoub Bouadi, que vem apresentando um desempenho excepcional na Copa do Mundo com os Leões do Atlas. O jovem jogador de 18 anos começou a se tornar uma das peças mais cobiçadas no mercado de transferências, por ser um meio-campista completo, versátil, criativo e e competitivo na defesa, apesar de sua falta de experiência.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, as qualidades da “Pérola do Lille” começaram a atrair a atenção dos maiores clubes do continente, embora ele ainda não tenha mostrado sua melhor versão, mas chamou a atenção com o Lille, onde Bouadi foi titular e teve um bom desempenho nas partidas contra o Brasil e a Escócia, antes que seu técnico, Mohamed Wahbi, decidisse dar-lhe um descanso no confronto contra o Haiti.

Bouadi ingressou na base do Lille em 2021, até ser promovido ao time principal, tornando-se um pilar fundamental nesta temporada ao disputar 42 partidas. O contrato do jogador se estende até 2029, Seu valor de mercado subiu de 28 milhões de euros no início da temporada para 50 milhões atualmente; no entanto, seu clube fixou o preço em 80 milhões de euros para dar início à disputa entre os clubes interessados.

A negociação está gerando uma disputa acirrada, com vários clubes acompanhando de perto sua trajetória. O Real Madrid se juntou à longa lista de clubes interessados em contratá-lo, como Paris Saint-Germain, Barcelona, o Bayern de Munique e o Inter de Milão; porém, os clubes da Premier League são os que mais apostam nele, liderados pelo Manchester City, que está na frente, seguido pelo interesse do Arsenal, do Liverpool e do Chelsea, entre outros clubes ingleses.

A diretoria do Lille deseja manter o jogador por mais uma temporada para obter maior lucro com sua futura venda e contar com ele na Liga dos Campeões, após a equipe ter conquistado o terceiro lugar no Campeonato Francês. O Lille é conhecido por formar e vender jogadores, tendo arrecadado quantias vultosas nos últimos anos com a transferência de nomes como Leny Yoro, Osimhen, Pepe, Liao ou o próprio Eden Hazard, entre muitos outros.

A rede “ESPN” informou que o Lille prefere transferir o jogador para a Premier League, com o Manchester City na liderança, em vez de reforçar o Paris Saint-Germain — ambas as equipes entraram em contato com o clube para consultar sobre sua contratação, já que Enzo Maresca solicitou a contratação do meio-campista francês para ser o substituto de Bernardo Silva.

O Real Madrid também aparece entre os clubes interessados na negociação, mas, no momento, está focado em outros objetivos. Apesar disso, o Lille não descarta uma possível ação por parte do clube, de acordo com sua política de contratação de jovens talentos; além disso, o ambiente em torno do clube real não nega esse interesse nem a possibilidade de apresentar uma oferta caso os outros objetivos não sejam alcançados.