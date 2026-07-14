Lil definiu um valor astronômico!... O gigante da Inglaterra está fazendo “tudo o que está ao seu alcance” para contratar Bouadi

O Manchester City, da Inglaterra, está lançando uma forte ofensiva para fechar a contratação do jovem astro da seleção marroquina Ayoub Bouadi, meio-campista do Lille, da França, que se tornou um dos nomes mais cobiçados no atual mercado de transferências de verão após seu desempenho notável na Copa do Mundo de 2026.

O site britânico “The Athletic” revelou que o clube inglês está “fazendo o possível” para garantir a contratação do jogador de 18 anos, que se tornou alvo de interesse de vários grandes clubes europeus após sua participação notável com os Leões do Atlas na última Copa do Mundo.

Bouadi rouba a cena

Ayub Bouadi conseguiu chamar a atenção de forma notável durante sua participação com a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, apesar da eliminação dos Leões do Atlas nas quartas de final para a seleção francesa.

O jovem jogador apresentou um alto nível técnico que impressionou o mundo do futebol, o que o transformou em um dos jovens jogadores mais promissores do mercado europeu durante a atual janela de transferências de verão.

O Lille define um preço astronômico

De acordo com informações divulgadas pelo site britânico, o clube do Lille fixou o valor da transferência de seu promissor jogador em cerca de 100 milhões de euros, quantia descrita como “um valor astronômico para muitos clubes interessados em contratá-lo”.

O contrato de Bouadi com o clube francês se estende até o verão de 2029, o que confere à diretoria do Lille grande poder de barganha nas negociações em andamento com os clubes interessados em contratar o jovem jogador marroquino.

Parece que o clube francês está decidido a não abrir mão facilmente de sua jovem joia, especialmente após o desempenho excepcional que o jogador apresentou no cenário mundial durante a última Copa do Mundo.

O City planeja contratar Bouadi

A mesma fonte confirmou que o Manchester City está considerando seriamente a contratação do jogador marroquino e sua integração direta ao time principal, sem intenção de emprestá-lo na próxima temporada ao Lille, para que ele continue seu desenvolvimento lá.

Esse plano reflete a grande confiança da comissão técnica do Manchester City nas habilidades do jovem jogador e na possibilidade de ele contribuir imediatamente para reforçar as opções da equipe no meio-campo, apesar de sua pouca idade e falta de experiência nas principais ligas europeias.

O meio-campo é prioridade do City

A contratação de um novo meio-campista central é considerada uma prioridade máxima para a diretoria do Manchester City durante a atual janela de transferências de verão, diante dos desafios que a equipe enfrenta nessa posição crucial.

O clube inglês se despediu de seu astro português Bernardo Silva, que deixou o time neste verão, o que criou uma grande lacuna no meio-campo que precisa ser preenchida por um jogador com elevadas qualidades técnicas.

Além disso, os jogadores Tijani Renders e Nico González não trouxeram a contribuição esperada no meio-campo desde que se juntaram ao time, o que levou a diretoria a buscar alternativas mais eficazes e influentes.

Ao mesmo tempo, o contrato do astro espanhol Rodri, um dos principais jogadores do meio-campo da equipe, se estende apenas até o final da próxima temporada, o que levanta dúvidas sobre seu futuro no clube e aumenta a urgência de reforçar essa linha vital.

O Manchester City já havia reforçado seu meio-campo durante a atual janela de transferências com a contratação de Elliot Anderson, do Nottingham Forest, em uma transação gigantesca cujo valor total foi estimado em cerca de 116 milhões de libras esterlinas, em uma clara indicação da intenção da diretoria de reconstruir o meio-campo de forma radical.