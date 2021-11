Ligue 1 pune Marseille após incidentes que envolveram Messi e Neymar

A torcida do Olympique de Marselha vem dando o que falar neste início de temporada na França. Pivô de várias polêmicas, tanto na Ligue 1 quanto na Liga Europa, terá que ficar de fora de um dos próximos jogos da equipe no Campeonato Francês.

Trata-se de uma punição do comitê disciplinar da Ligue 1 em relação aos eventos ocorridos no duelo entre Olympique x PSG, pela liga nacional.

Messi e Neymar foram os principais alvos da torcida rival. Ambos, por exemplo, foram atacados com garrafas e objetos de todo o tipo sempre que apareciam ao lado do campo para bater escanteios ou faltas - o que fez o árbitro ter que interromper o duelo em várias ocasião.

O argentino ainda sofreu em um lance inusitado: estava puxando um contra-ataque perigosíssimo, parecia pronto para abrir o placar para o Paris Saint-Germain... até ser parada por um torcedor, que invadiu o campo e interrompeu a jogada de perigo do PSG.

QUE ISSO! 😳



Torcedor invade o gramado e quase desarma Messi 😂



Acompanhe Olympique de Marselha x PSG AO VIVO e gratuitamente pela #ESPNnoStarPlus!



Clique e aproveite o #StarPlusAcessoLivre: https://t.co/WG8f93uvdS#FrancêsNaESPN pic.twitter.com/wtclYjQSNR — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) October 24, 2021

Esses elementos fizeram com que muitos imaginassem que o Olympique de Marselha poderia até perder pontos na tabela com o ocorrido. Nada disso: o time terá que jogar uma partida em casa com portões fechados, ou seja, sem torcida.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli é atual quarta colocada da Ligue 1, atrás do Nice, do Lens, e é claro, do PSG, líder isolado da competição.

O Olympique de Marselha volta aos gramados fora de casa, ou seja, ainda sem cumprir a punição, em clássico diante do Lyon, neste próximo domingo (21), às 16h45 (de Brasília)