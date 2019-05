Ligue 1 Performance Index: Neymar, Mbappé e Pépé lideram o Time do Ano da Ligue 1

Marquinhos e Thiago Silva aparecem na seleção da temporada formando a dupla de zaga

O atacante e estrela do , Kylian Mbappé foi premiado como o Jogador do Ano da em uma premiação na capital francesa no último domingo (19). E é justamente ele que lidera o Índice Opta da Temporada 2018/19 da Ligue 1, com uma média de 94.4 pontos ao longo dos jogos.

Os 32 gols credenciam o camisa 7, que viveu uma campanha brilhante, a ponto de estar a nove gols de vantagem de qualquer outro jogador na liga.

O Opta calculou as atuações de cada atleta em todas as partidas ao longo da temporada e estabeleceu uma média de até 100 pontos baseada no desempenho estatístico. Para determinar os onze jogadores ideais, todas as médias foram calculadas e os melhores de suas respectivas posições escolhidos.

Não foi surpresa para ninguém, com base em seus tentos ao longo do ano, que Mbappé apareceu no topo. Esse número é apenas uma mostra do quanto ele teve rendimento acima da média.

Os outros jogadores que tiveram melhor média no também são do ataque, o que não surpreende ninguém.

Logo após Mbappé, Neymar, que foi às redes 15 vezes, aparece como segundo melhor jogador do ano, apesar de não ter entrado em campo com tanta frequência por conta de uma lesão no pé.

A joia do , Nicolas Pépé, vem logo em seguida. Com uma temporada que cravou seu nome como uma das sensações do futebol europeu, o atacante da é especulado nos principais clubes europeus, e pode protagonizar uma grande transferência nas próximas semanas. Ele teve 22 gols e 11 assistências, o que Eden Hazard, ex jogador do mesmo clube, por exemplo, nunca conseguiu enquanto defendeu a equipe francesa.

A dominância do PSG se reflete no meio-campo também. Marco Verratti viveu outro ano consistente, assim como o alemão Julian Draxler. O "intruso" na lista é Maxime Lopez, do Olympique de Marseille.

A dupla de zaga da temporada é formada pelos brasileiros Thiago Silva e Marquinhos, que tiveram outra campanha fora de série, ainda que o Lille tenha terminado como o time com menos gols sofridos.



(Foto: Getty Images)

Pelas laterais, o é quem aparece mais. Na esquerda, Ferland Mendy, que chamou a atenção pela ofensividade no começo da temporada, principalmente na Liga dos Campeões. Pela direita, Léo Dubois viveu ótima campanha de estreia com a camisa dos Gones após chegar do gratuitamente por conta do fim do contrato. O camisa 14 viveu uma subida no rendimento ao longo do ano.

E, finalmente, no gol, Walter Benítez não recebeu o apelido de "Paredão" à toa. Ele lutou pela titularidade no Nice de Patrick Vieira mas, assim que assumiu a posição, mostrou que não estava de passagem e foi reconhecido por isso, inclusive com uma convocação para a seleção da .

O número de jogadores do PSG na Seleção do Ano mostra o quanto a equipe teve alto nível, mas a presença de representantes de outras equipes indica que o Campeonato Francês não se resume apenas ao clube da capital francesa.

Isso é um indicativo do quanto a busca pelo título na próxima temporada e as mudanças de elenco devem acontecer nos próximos 12 meses.