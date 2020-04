Ligue 1 cancelada: presidente do Lyon sugere mata-mata pela taça

Jean-Michel Aulas propõe fim da liga francesa com playoffs em partidas únicas e sem torcida; PSG é líder da competição enquanto Lyon ocupa o 7º lugar

Nesta terça-feira (28), o primeiro ministro da , Edouard Philippe, anunciou que a Ligue 1 foi cancelada nesta temporada, diante da pandemia do novo coronavírus. A expectativa dos clubes era que a competição retornasse nas próximas semanas, mas o governo vetou a volta do futebol antes de setembro. No entanto, o presidente do , Jean-Michel Aulas, não concordou muito com a decisão.

Para ele, a temporada deve seguir até o fim e terminar através da disputa de playoffs, mudando o formato da competição de pontos corridos para jogos mata-mata, com partidas únicas realizadas com portões fechados.

A UEFA já havia dito que espera pelo fim de todas as ligas europeias até 2 de agosto e que a classificação das equipes para as competições continentais deve ser baseada no mérito esportivo, e não por razões arbitrárias.

"Li atentamente o que a UEFA disse, eles queriam que chegássemos até o final das competições, mesmo que precisássemos jogar em um formato reduzido e em agosto”, disse Aulas.

"Então, acho que há uma maneira alternativa que consistiria em complementar esse fim de campeonato com uma série de playoffs, para o topo e para o fundo, que aconteceriam em agosto, talvez até julho, a portas fechadas".

Mas apesar de defender o fim da competição em um formato mata-mata, o dirigente também deixou claro que não precisa haver pressa para que isso aconteça.

"Não precisa ter pressa. Digo a mim mesmo que, talvez, mesmo com as regras duvidosas que foram propostas, ainda haja espaço para terminar o campeonato".

Até a paralisação da , o Lyon estava em sétimo lugar no campeonato, com dez jogos restantes para o fim da liga. Assim, caso as vagas para a e para a sejam determinadas a partir da tabela de classificação atual, o clube ficaria de fora das competições europeias pela primeira vez desde 1996.

Atualmente, , Marseille e estão ocupando as três vagas para a Liga dos Campeões, enquanto o está em quarto lugar, posição que dá direito a uma vaga na .

O clube de Neymar e Mbappe é o líder da liga, com 12 pontos à frente do segundo colocado, e muito provavelmente seria campeão com sobras pelo terceiro ano consecutivo. Já na parte de baixo da tabela, Nimes, e estariam caindo para a segunda divisão neste momento.

A Liga de Futebol Profissional da França (LFP) ainda não se manifestou sobre o assunto, mas não deve estar disposta a dar a competição como encerrada sem campeões ou rebaixados, como aconteceu na Argentina e com a Eredivisie, na Holanda.