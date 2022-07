Ligue 1 2022/23: quando começa, onde assistir e os times do Campeonato Francês

Uma das competições com mais craque no futebol europeu já vai começar; veja tudo sobre o a disputa

Um dos campeonato mais cheios de craques do mundo, a Ligue 1 está chegando para mais uma edição. O Campeonato Francês será um dos primeiros a ter a bola rolando para essa nova temporada do futebol europeu.

A Ligue 1 vem sua popularidade crescendo e crescendo cada vez mais nos últimos anos, principalmente desde que alguns dos principais jogadores do mundo, como Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Gerson e outros foram atuar por lá. Assim, os torcedores aguardam ansiosamente o início de cada temporada para ver estes grandes craques em campo.

Pensando nisso, a GOAL reuniu as principais informações para o torcedor estar preparado para acompanhar mais uma temporada do futebol francês, que promete grandes atuações e muitos gols. Veja.

Quando começa e quando termina a Ligue 1 2022-23?

O Campeonato Francês vai começar na "primeira leva" de ligas nacionais. Os jogos da primeira rodada acontecem todos em um mesmo final de semana, eles começam na sexta-feira, dia 5 de agosto, e se estendem até o domingo, 7.

A Ligue 1 é disputada no formato tradicional de ligas nacionais, tendo dois turnos, nos quais todas as equipes se enfrentam. Assim, ao todo, cada time disputará 38 jogos, e a última rodada está programada para o final de semana do dia 4 de junho de 2022. Neste meio tempo, teremos uma parada no final do ano, que desta vez será maior por conta da Copa do Mundo, do dia 13 de novembro ao dia 28 de dezembro.

Quais times vão disputar a Ligue 1 em 2022-23?

Ajaccio

Angers

Auxerre

Brest

Clermont

Lens

Lille

Lorient

Lyon

Monaco

Montpellier

Nantes

Nice

Olympique de Marselha

PSG

Reims

Rennes

Strasbourg

Toulouse

Troyes

Onde assistir aos jogos da Ligue 1 2022-23?

Seguindo o mesmo que aconteceu anteriormente, o Grupo Disney terá os direitos exclusivos de transmissão do Campeonato Francês para esta temporada 2022-23. Desta forma, todos os jogos serão passados no Brasil em pelo menos um das plataformas do grupo.

Na TV fechada, o torcedor poderá assistir aos jogos nos canais ESPN, enquanto o Star+ é a opção na plataforma de streaming, pela internet. Com tantas opções, todas as partidas terão transmissão para o Brasil.