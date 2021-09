Ligação muito forte e bem do clube: Diego quer se aposentar no Flamengo, mas não agora

O jogador planeja renovar o contrato com o clube e seguir por lá até o final da carreira - se for a melhor coisa para o Rubro-Negro

No clube desde 2016, Diego não se vê fora do Flamengo em um futuro próximo. O jogador, que já está com 36 anos e contrato perto do fim, planeja se aposentar no clube, mas não ainda.

O Flamengo está disposto a oferecer um novo contrato e Diego está disposto a aceitar, então não é difícil imaginar que o tempo do jogador no clube não deve acabar ainda, apesar de ele ter perdido espaço na equipe titular. O vínculo atual, que se encerra em 31 de dezembro desde ano, deve ser estendido sem grande dificuldades e, assim, o camisa 10 pode realizar a vontade de continuar defendendo o Rubro-Negro.

Tratando a permanência no clube com naturalidade, Diego, em entrevista ao podcast Barbacast, falou sobre a vontade que tem de encerrar sua carreira defendendo o Flamengo, se isso for o melhor para o clube. “É o que eu quero”.

"É uma forte possibilidade encerrar a carreira no Flamengo. Tenho uma ligação muito forte com esse clube, estou muito feliz aqui, respeito muito os planos da diretoria. Nós temos algo em comum, que é o bem do Flamengo. Estou aqui sempre de corpo e alma. Quero tanto o bem do Flamengo que se um dia o clube falar que o melhor é encerrar a parceria, excelente, sensacional. É o que eu quero? Não. Mas construímos uma relação de lealdade", disse o meia.

Por conta da rotina agitada de um jogador de futebol, que muitas vezes o deixa ausente das relações com família e amigos, Diego não foi tão enfático ao falar da possibilidade de seguir o caminho de Juan e, depois de aposentado, seguir no Flamengo como funcionário do clube. A porta está aberta, mas tudo precisa ser pensado com calma, segundo ele.

"É uma possibilidade, não é uma certeza. São 20 anos como profissional e a vida do jogador exige muito mentalmente, fisicamente. A presença como pai, amigo, esposo...", ponderou o meia. ”Tudo isso precisará ser reavaliado porque é necessário um descanso. Mesmo eu que sou movido a desafios. Penso em seguir projetos que estão construídos, mas futebol está na minha veia, o Flamengo está na minha veia. É uma possibilidade”.

Revelado pelo Santos e com passagens por grandes clubes da Europa, Diego voltou ao Brasil em 2016 para defender o Flamengo. Desde então, foram 244 jogos, 42 gols e dez títulos conquistados pelo Rubro-Negro.