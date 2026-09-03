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Ligação de 3 minutos: Mourinho revela os bastidores da saída de astro do Real Madrid

J. Mourinho
D. Ceballos
Bétis x Real Madrid
Bétis
Real Madrid
La Liga
Portugal
Espanha

Estava fora dos planos

José Mourinho, treinador do Real Madrid, revelou os bastidores da saída de Dani Ceballos para o Real Betis, justamente a equipe que enfrentará amanhã, sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Antes da partida, que acontece pela quarta rodada de LaLiga, o treinador português falou sobre o meio-campista espanhol em coletiva de imprensa.

Mourinho declarou, conforme reproduzido pelo jornal "As": "Conversamos por 3 minutos ao telefone, e eu disse a ele que não contava com ele".

E acrescentou: "Muitas vezes os jogadores se agarram aos seus contratos, mas neste caso ele entendeu a situação e disse que preferia se tornar um jogador livre e decidir seu futuro por conta própria. Chegamos a um acordo e o contrato foi rescindido, e Ceballos ficou livre para escolher seu destino".

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O Real Betis anunciou ontem, quarta-feira, a contratação oficial de Ceballos com um contrato que se estende até o verão de 2029, marcando seu retorno ao clube que viu seus primeiros passos após 9 anos de sua transferência para o Real Madrid.

O retorno de Ceballos acontece em um momento curioso, já que ele pode fazer sua estreia com a camisa do Betis diante de seu ex-clube, o Real Madrid, quando o clube andaluz receber o time merengue na noite de amanhã.

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