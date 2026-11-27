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Omar Batterjee, porta-voz oficial da Liga Profissional Saudita, revelou a posição da entidade sobre o impasse na renovação de contrato do português João Félix, astro do Al-Nassr. O clube da capital quer manter o jogador nos próximos anos, mas enfrenta desafios financeiros que podem atrapalhar o acordo.

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O Al-Nassr colocou a renovação de contrato de Félix entre suas prioridades, já que o jogador se tornou uma das peças mais influentes do time. No entanto, o fato de o clube estar sob monitoramento financeiro ativo levanta dúvidas sobre sua capacidade de arcar com os compromissos financeiros necessários para concluir a extensão.

Durante participação no programa "Al-Mansa", do canal "Thmanyah", Turki Al-Ajmah questionou se a Liga Profissional poderia intervir para ajudar o Al-Nassr a superar os obstáculos à renovação do jogador, sobretudo porque manter um astro do tamanho de Félix não representa apenas um ganho técnico para o time, mas também agrega valor comercial à Liga Roshn.

A liga oferece ajuda, mas sem intervenção financeira

Batterjee respondeu afirmando que a liga oferece diversas formas de apoio aos clubes e está disposta a sentar com o Al-Nassr para discutir sua situação financeira e elaborar planos corretivos que o ajudem a evitar chegar a uma fase de dificuldades. Ele esclareceu, porém, que esse apoio não significa que a liga vá interferir nos compromissos financeiros atuais ou futuros do clube, nem tomar decisões em nome dele a respeito deles.

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O porta-voz ressaltou que o órgão de monitoramento financeiro não é uma entidade que oferece apoio financeiro aos clubes. Segundo ele, o Al-Nassr pode revisar suas cotas no Programa de Atração de Jogadores, avaliar os valores disponíveis e o quanto de seu orçamento já foi utilizado, além de estudar as opções e os mecanismos que podem ser aproveitados para resolver sua situação.

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Sem exceção para o Al-Nassr por causa de João Félix

Sobre a possibilidade de soluções excepcionais que ajudem o Al-Nassr a manter o astro português, Batterjee garantiu que os critérios de monitoramento financeiro são aplicados a todos os clubes sem distinção e que as cotas do Programa de Atração de Jogadores seguem as mesmas regras, com respeito aos orçamentos definidos para cada clube.

Ele acrescentou que qualquer irregularidade financeira é tratada de acordo com normas unificadas, de forma a garantir a igualdade entre os clubes. Isso significa que o valor técnico ou comercial do jogador não dá ao Al-Nassr um tratamento diferenciado no processo de renovação de seu contrato.

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Félix chegou ao Al-Nassr no verão de 2025, vindo do Chelsea, da Inglaterra, com contrato de dois anos. De acordo com dados do site "Transfermarkt", o jogador disputou 63 partidas pelo clube em todas as competições, com 34 gols e 30 assistências, somando 64 participações diretas em gols. Os números explicam a insistência do clube em sua permanência, apesar das complicações financeiras que cercam seu futuro.