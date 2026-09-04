Uma nova decisão oficial salvou o Al-Nassr de perder suas futuras estrelas, em meio à crise financeira que o clube vem enfrentando no último período.

A comissão de controle financeiro da Liga Roshn havia decidido proibir o Al-Nassr de fechar qualquer nova contratação durante a atual janela de transferências de verão, com exceção do meio-campista português Samu Costa, do Real Mallorca, da Espanha.

A comissão também recusou aprovar a renovação dos contratos de alguns jogadores do time principal, com destaque para o ponta saudita Abdulrahman Ghareeb, além de alguns jogadores da equipe sub-21 que disputa a Liga Joi de Elite.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a Liga Roshn voltou atrás e concedeu ao Al-Nassr sua aprovação para renovar os contratos de jogadores das diferentes categorias de base, com destaque para os jogadores da equipe que disputa o Campeonato Saudita Sub-21.

A renovação não será exclusiva dos jogadores, já que a liga também concedeu sua aprovação para renovar os contratos dos treinadores das diferentes categorias de base, bem como da equipe sub-21.

Essa decisão representa uma salvação para o futuro do clube da capital, que possui diversos talentos destacados em todas as categorias de base, sobretudo na equipe que disputa o torneio da Liga Joi de Elite.

O Al-Nassr havia se classificado às quartas de final da edição passada do torneio da Liga Joi de Elite, antes da derrota para o Al-Fateh, que chegou à partida final e também acabou perdendo para o Al-Hazm.

Na nova temporada, o Al-Nassr começou sua caminhada com a vitória sobre o Al-Jabalain por 4 a 0, em uma partida marcada pelas atuações brilhantes de Saad Haqawi e Haider Abdulkarim, e agora se prepara para enfrentar o Al-Fateh, depois de amanhã, domingo, em Al-Ahsa, pela terceira rodada.