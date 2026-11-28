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A liderança do Al-Ittihad na Liga Jawwy de Elite Sub-21 já não está tão garantida quanto nas rodadas anteriores. A derrota para o Al-Hazem abriu caminho para que os perseguidores diminuíssem a diferença, enquanto o Al-Riyadh aproveitou o tropeço do Al-Ahli para assumir sozinho a vice-liderança. O Al-Nassr, por sua vez, segue avançando com consistência e se coloca na briga pelas primeiras posições.

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A competição chega a mais uma rodada da temporada 2026/2027 em meio a uma disputa acirrada que não se limita ao topo da tabela, mas se estende às posições que dão vaga nas fases eliminatórias e à zona de rebaixamento, depois que os resultados recentes mostraram que um único tropeço pode redesenhar toda a classificação.

Al-Nassr e Al-Ittihad em duelo quente

As atenções se voltam para o aguardado confronto entre Al-Nassr e Al-Ittihad no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, um clássico de importância dobrada para os dois times. O Al-Ittihad tenta proteger sua posição na liderança, enquanto o Al-Nassr entra em campo com a ambição de manter a boa fase e se aproximar ainda mais dos primeiros colocados.

O Al-Nassr ganha motivação extra com o notável desempenho diante do Al-Ittihad nos confrontos das categorias de base na semana passada. As equipes empataram por 2 a 2 no Sub-17, e o duelo do Sub-15 terminou em 1 a 1, antes de o Al-Nassr aplicar uma goleada por 4 a 1 no Sub-18, graças a um hat-trick de Hassan Al-Asmari.

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Esses resultados dão um sabor especial ao confronto, mas o verdadeiro teste será na Liga Jawwy. O Al-Nassr precisa transformar sua evolução recente em uma vitória que diminua a diferença para o líder, enquanto o Al-Ittihad sabe que uma nova derrota pode custar a ponta da tabela.

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Enquanto o líder tem pela frente um teste difícil, o Al-Riyadh enfrenta o Al-Ansar, lanterna da competição, em busca de manter a pressão sobre o Al-Ittihad. O Al-Ansar, por sua vez, espera estancar a perda de pontos e se afastar da zona de perigo.

Al-Hilal e Al-Ahli encaram adversários embalados por dobletes

Os jogos de Al-Hilal e Al-Ahli não são menos importantes que o clássico entre Al-Nassr e Al-Ittihad. O Al-Hilal recebe o Al-Wehda, que chega com o moral elevado após a grande atuação de Sattam Al-Lihyani, autor de dois gols contra o Al-Okhdood, o que o torna um dos nomes a serem observados na rodada.

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Já o Al-Ahli encara o Al-Khaleej, que fez uma forte apresentação ofensiva diante do Al-Ansar e venceu marcando três gols, com destaque para Saud Boushqara, que balançou as redes duas vezes. O Al-Ahli precisa recuperar o equilíbrio rapidamente após a derrota para o Al-Riyadh, para não se distanciar ainda mais da briga pela liderança.

Al-Ittihad ameaçado, e Al-Riyadh assume a vice-liderança

Os números da tabela revelam o tamanho da disputa antes do início da rodada. O Al-Ittihad lidera com 26 pontos, mas já não tem uma margem confortável depois da derrota para o Al-Hazem, atual campeão.

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O Al-Riyadh aparece em segundo lugar, com 24 pontos, depois de aproveitar o tropeço do Al-Ahli para ultrapassá-lo, enquanto o Al-Ahli caiu para a terceira posição, com 22 pontos. O Al-Taawoun segue perseguindo o trio na quarta colocação, com 21 pontos, seguido por Al-Fateh e Al-Hilal, com 20 pontos cada, enquanto o Al-Nassr ocupa o sétimo lugar, com 17 pontos.

Esses números significam que qualquer novo tropeço do Al-Ittihad pode dar ao Al-Riyadh a chance de tomar a liderança, e os resultados dos demais concorrentes podem provocar mudanças importantes nas posições que garantem vaga nas fases eliminatórias. Do outro lado, aumenta a pressão sobre os times próximos da zona de rebaixamento, especialmente o Al-Ansar, que precisa de uma reação para evitar permanecer na lanterna.

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Disputa pela artilharia esquenta entre Musa Adam e Diang

A emoção não se resume à classificação das equipes. A corrida pela artilharia pegou fogo depois que Amadou Diang, atacante do Al-Hazem, alcançou Musa Adam, destaque do Al-Ahli. Ambos chegaram a nove gols, e a liderança da lista passou a ser dividida entre os dois jogadores.

A disputa fica ainda mais quente com cinco jogadores perto do topo, com oito gols cada: Mohammed Al-Eisa, do Al-Ettifaq, Jefferson Ramos, do Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi, do Al-Ittihad, Battal Al-Harthi, do Al-Riyadh, e Abdulmajeed Sharif, do Al-Taawoun.

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Assim, a próxima rodada se desenha como um momento decisivo na Liga Jawwy. O Al-Ittihad defende a liderança diante da perseguição do Al-Nassr, o Al-Riyadh espera uma nova chance de tomar a ponta, e Al-Ahli e Al-Hilal seguem tentando diminuir a diferença, ao mesmo tempo em que esquenta a briga pelo título de artilheiro.