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O Al-Riyadh foi o grande beneficiado pelas partidas adiadas disputadas na Liga Jawwy de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) durante a atual Data Fifa, já que ficou perto do trono dos gigantes de Jeddah.

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Foram disputadas três partidas adiadas da quinta e da sexta rodadas, no domingo, na quarta e na quinta-feira, dias 15, 18 e 19 de novembro, aproveitando a atual Data Fifa.

Al-Riyadh ameaça o trono dos gigantes de Jeddah

Tudo começou no último domingo, 15 de novembro, quando o Al-Riyadh recebeu o Neom em seu estádio auxiliar, na capital saudita, em partida adiada da sexta rodada.

O Al-Riyadh começou o jogo com força e abriu o placar rapidamente com seu atacante em grande fase, Battal Al-Harthi, aos oito minutos de partida.

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O Neom, porém, conseguiu voltar para o jogo aos 22 minutos, quando Anas Al-Ahmadi marcou o gol de empate.

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Mas, antes do fim do primeiro tempo, o time da capital saudita recuperou a vantagem: Al-Baraa Bouzhar marcou o segundo gol da equipe no primeiro minuto dos acréscimos.

O Neom tentou reagir no placar ao longo do segundo tempo, mas o Al-Riyadh se fechou muito bem e conseguiu sair com os três pontos.

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Os três pontos colocaram o Al-Riyadh no G-4 da tabela do Campeonato Saudita Sub-21. A equipe saltou para o terceiro lugar, com 21 pontos, somados em seis vitórias, três empates e uma única derrota.

O time da capital ficou a cinco pontos do Al-Ittihad, líder da Liga Jawwy de Elite, e a apenas um ponto do Al-Ahli, segundo colocado, com o mesmo número de jogos.

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Além disso, o Al-Riyadh passou a ter um ponto de vantagem sobre o Al-Fateh, quarto colocado, com um jogo a menos, e três pontos de vantagem sobre o Al-Taawoun, quinto colocado, que disputou duas partidas a mais.

Já o Neom viu fracassar a tentativa de se aproximar do G-4. A equipe estacionou nos 14 pontos, na décima posição da tabela, após sofrer a terceira derrota, contra quatro vitórias e dois empates.

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O Neom fica atrás do Al-Nassr, nono colocado, apenas no saldo de gols, mas o time da capital tem um jogo a menos.

Al-Hazem encosta no Al-Nassr

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Por falar no Al-Nassr, o time da capital corre o risco de perder até mesmo o nono lugar, posição que já não agrada a sua torcida, depois da aproximação de outra equipe: o Al-Hazem, campeão da Liga Jawwy de Elite na temporada passada.

O Al-Hazem visitou o Al-Tadamon ontem, quarta-feira, no estádio do adversário, em Rafha, em partida adiada da quinta rodada do Campeonato Saudita Sub-21.

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O Al-Hazem resolveu o jogo com facilidade. Nawaf Al-Bishri abriu o placar dois minutos antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos 43 minutos de partida.

O grande destaque foi o atacante senegalês Amadou Diang, que marcou o segundo gol aos 68 minutos. Ziyad Al-Shammari ainda diminuiu para o Al-Tadamon dois minutos antes do fim do tempo regulamentar, mas Diang voltou a balançar as redes e marcou seu segundo gol, o terceiro da equipe, aos cinco minutos dos acréscimos.

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A vitória levou o Al-Hazem a 13 pontos, na 11ª posição da tabela da Liga Jawwy de Elite, após conquistar seu quarto triunfo, contra quatro derrotas e um único empate.

O atual campeão da Liga Jawwy de Elite ficou a apenas um ponto do Al-Nassr, nono colocado com 14 pontos, mas o time da capital tem a vantagem de ter uma partida adiada a cumprir.

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Já o Al-Tadamon estacionou nos sete pontos, na 19ª posição da tabela, após sofrer a quinta derrota, contra duas vitórias e um único empate.

Empate entre Al-Okhdood e Al-Jabalain

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A última partida da rodada de jogos adiados reuniu Al-Okhdood e Al-Jabalain hoje, quinta-feira, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha, em confronto adiado da sexta rodada.

O jogo terminou empatado em 1 a 1. Mohammed Sultan Al-Anazi abriu o placar para o Al-Jabalain aos 14 minutos, e Hamad Mansour empatou para o Al-Okhdood aos 69 minutos de partida.

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Com o empate, o Al-Jabalain chegou a 12 pontos, na 12ª posição da tabela da Liga Jawwy de Elite, enquanto o Al-Okhdood foi a quatro pontos, ocupando a 22ª posição da classificação.