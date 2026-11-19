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Após uma pausa de cerca de duas semanas, a Liga Jawwy de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) está de volta com vários jogos fortes, pela 11ª rodada.

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A Liga Jawwy de Elite ficou paralisada nas últimas duas semanas por causa da última Data FIFA, período em que foram disputados apenas alguns jogos adiados de rodadas anteriores.

Jogos da 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite

A 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite começa na segunda-feira, 23 de novembro, quando o Al-Faisaly visita o Al-Watan no campo auxiliar nº 2 da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha.

Em seguida, o Al-Kholood visita o Al-Jabalain no Estádio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi, em Hail, e depois o Damac recebe o Al-Orobah no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Abha. O dia termina com o grande jogo entre Al-Qadsiah e Al-Hilal.

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No dia seguinte, terça-feira, 24 de novembro, o Al-Kholood recebe o Al-Ansar no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Nayef bin Abdulaziz, em Qatif, enquanto o Al-Nassr visita o Al-Ettifaq em Dammam, em um dos jogos mais fortes da 11ª rodada.

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O Al-Fateh recebe o Al-Taawoun no campo auxiliar da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah bin Jalawi nº 1, em Al-Ahsa, enquanto o Al-Wehda enfrenta o Al-Okhdood no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdulaziz, em Meca.

No mesmo dia, o Al-Ittihad recebe o Al-Hazem em um duelo forte em Jidá, e a programação do dia se encerra quando o Al-Ahli visita o Al-Riyadh, na capital saudita.

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Depois, o Al-Fayha enfrenta o Neom em Al-Majmaah, na quarta-feira, 25 de novembro, e a rodada termina na quinta-feira, dia 26 do mesmo mês, com o jogo entre Al-Tadamon e Al-Najma, em Rafha.

Al-Hilal inaugura o estádio histórico do Al-Qadsiah

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Um dos jogos mais importantes da rodada será a visita do Al-Hilal ao Al-Qadsiah, na segunda-feira, que marcará a primeira partida oficial no Estádio Aramco, segundo revelou anteriormente o jornal saudita "Al Riyadiyah".

O Al-Qadsiah inaugurou o Estádio Aramco, com área de 800 mil metros quadrados e capacidade para 47 mil torcedores, que passará a receber os jogos do time principal daqui em diante.

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O estádio recebeu um único amistoso, anteontem, quarta-feira, quando o time principal do Al-Qadsiah venceu o Al-Riffa, do Bahrein, por 4 a 2. A primeira partida oficial será justamente entre Al-Hilal e Al-Qadsiah, pela Liga Jawwy de Elite.

Não há dúvida de que um jogo desse porte será a ocasião ideal para inaugurar o estádio histórico, sobretudo diante da clara rivalidade que marca os confrontos entre as duas equipes na Liga Roshn. Este, aliás, será o primeiro encontro entre elas na Liga Jawwy de Elite.

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O Al-Hilal entra em campo de olho no retorno ao G-4, do qual se afastou recentemente. A equipe ocupa a sexta colocação, com 17 pontos, somados em 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

O time da capital está 3 pontos atrás do Al-Fateh, quarto colocado, que tem pela frente um duelo duríssimo contra o Al-Taawoun, quinto colocado.

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O Al-Hilal quer aproveitar a fase instável do Al-Qadsiah, que não vence há 3 rodadas: empatou sem gols com o Al-Hazem e depois perdeu para o Al-Nassr por 2 a 1 e para o Al-Najma por 3 a 2.

Esses resultados negativos fizeram a equipe da Província Oriental recuar para a 12ª posição na tabela, com apenas 11 pontos, conquistados em 3 vitórias e 2 empates, além de 4 derrotas.

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Al-Nassr x Al-Ettifaq: novo clássico entre Riad e Dammam

Em situação muito parecida com a do jogo entre Al-Hilal e Al-Qadsiah, a próxima terça-feira terá um dos grandes duelos do meio da tabela, entre equipes de Riad e Dammam, quando o Al-Nassr visitar o Al-Ettifaq.

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A partida reúne dois times que, em tese, deveriam estar no G-4, mas que vêm sofrendo claramente com alguns resultados negativos nesta temporada, o que os deixou estacionados no meio da tabela.

O Al-Nassr ocupa a 9ª posição na classificação da Liga Jawwy de Elite, com 14 pontos, somados em 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, apenas 1 ponto atrás do Al-Ettifaq, sétimo colocado, com 15 pontos, conquistados em 5 vitórias e 5 derrotas, sem nenhum empate.

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O Al-Nassr conseguiu reagir recentemente após os maus resultados: venceu o Al-Qadsiah por 2 a 1 e depois o Al-Khaleej por 2 a 0, antes de voltar a tropeçar no empate por 1 a 1 com o Al-Riyadh na última rodada.

O Al-Nassr quer voltar a vencer, sobretudo porque o Al-Ettifaq vive claras dificuldades nas últimas rodadas. A equipe venceu apenas uma das últimas 4 partidas, contra o Al-Ansar, por 2 a 1, e perdeu as outras três: para o Neom por 2 a 1, para o Al-Taawoun por 5 a 1 e para o Al-Ahli por 2 a 0.

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Al-Fateh x Al-Taawoun: duelo pelo G-4

Longe dos quatro grandes clubes, a 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite terá um confronto direto com uma briga acirrada por vaga no G-4, quando o Al-Taawoun visitar o Al-Fateh, na próxima terça-feira.

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As duas equipes chegam muito próximas: o Al-Fateh ocupa a quarta posição, com 20 pontos, conquistados em 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 2 pontos à frente do Al-Taawoun, quinto colocado, com 18 pontos, em 6 vitórias e 2 derrotas.

O que torna a partida ainda mais emocionante é que os dois times vivem boa fase. O Al-Fateh venceu os últimos 2 jogos, contra o Al-Faisaly por 3 a 0 e contra o Al-Kholood por 3 a 1, depois de empatar por 1 a 1 com o Al-Hilal.

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Do outro lado, o Al-Taawoun venceu 3 das últimas 4 partidas, contra o Al-Khaleej por 5 a 4, o Al-Ettifaq por 5 a 1 e o Al-Watan por 2 a 0. A única derrota foi para o Al-Ittihad, líder da tabela, por 2 a 1.

O que complica a situação das duas equipes é que o perdedor vai cair na classificação, principalmente em caso de vitória do Al-Hilal sobre o Al-Qadsiah, o que deve levar ambos a buscar a vitória ou, no mínimo, evitar a derrota.

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Al-Ittihad x Al-Hazem: duelo dos campeões

Outro grande jogo da 11ª rodada da Liga Jawwy de Elite acontece na próxima terça-feira, quando o Al-Hazem, campeão da temporada passada, enfrenta o Al-Ittihad, líder da tabela nesta temporada.

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O Al-Ittihad faz uma campanha excepcional na temporada: lidera a classificação com 26 pontos, após 8 vitórias e 2 empates, sem sofrer nenhuma derrota até agora.

O líder tem 4 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, segundo colocado, e 5 sobre o Al-Riyadh, terceiro, o que garante sua permanência na ponta qualquer que seja o resultado nesta rodada.

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Por outro lado, o Al-Hazem não exibiu seu melhor futebol no início desta temporada, depois do título na anterior, e sofreu com alguns resultados negativos que o afastaram das primeiras posições.

No entanto, o atual campeão recuperou o equilíbrio nas últimas rodadas e venceu 3 das últimas 4 partidas: 5 a 0 sobre o Al-Wehda, 2 a 0 sobre o Al-Khaleej e 3 a 1 sobre o Al-Tadamon, com uma única derrota, por 1 a 0, para o Al-Riyadh.

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Esses resultados positivos levaram o Al-Hazem à 11ª posição na classificação da Liga Jawwy de Elite, com 13 pontos, somados em 4 vitórias e 1 empate, além de 4 derrotas.

Al-Ahli x Al-Riyadh: briga pela vice-liderança

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Já o jogo mais forte da rodada reúne duas equipes que disputam a vice-liderança nesta temporada do Campeonato Saudita Sub-21, Al-Ahli e Al-Riyadh, que se enfrentam na próxima terça-feira.

O Al-Ahli chega com uma campanha impecável na temporada, já que é, ao lado do vizinho e rival Al-Ittihad, líder isolado, a única equipe que ainda não perdeu até agora.

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O Al-Ahli disputou 10 jogos até aqui, com 6 vitórias e 4 empates, o que o coloca em segundo lugar na classificação, com 22 pontos, 4 atrás do Al-Ittihad.

No entanto, o Al-Ahli pode perder a vice-liderança se sofrer a primeira derrota na temporada, diante de um Al-Riyadh que vive um de seus melhores momentos na Liga Jawwy de Elite.

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O Al-Riyadh venceu 3 dos últimos 4 jogos que disputou na competição: 1 a 0 sobre o Al-Kholood e sobre o Al-Hazem, e 2 a 1 sobre o Neom. O único tropeço foi o empate por 1 a 1 com o Al-Nassr na última rodada.

O Al-Riyadh perdeu apenas a primeira partida da temporada, para o Al-Wehda, por 1 a 0, e soma 6 vitórias e 3 empates, o que o coloca em terceiro lugar na classificação, com 21 pontos.

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Se o Al-Riyadh mantiver a boa fase e aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para arrancar os três pontos do Al-Ahli, também vai tomar do adversário a segunda colocação, ficando 2 pontos à frente.

Os melhores e os piores da Liga Jawwy de Elite

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De modo geral, pode-se dizer que Al-Ittihad e Al-Ahli são os únicos invictos nesta temporada da Liga Jawwy de Elite, depois de cada um disputar 10 partidas até agora.

Por outro lado, o Al-Ansar é o único time que ainda não venceu na temporada: sofreu 6 derrotas e empatou 2 vezes, ocupando a última posição da tabela, com 2 pontos.

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O Al-Ettifaq segue com o ataque mais forte da temporada, com 30 gols marcados, enquanto o Al-Ittihad tem a melhor defesa, com apenas 4 gols sofridos.

No plano individual, Musa Adam, destaque do Al-Ahli, é o artilheiro da temporada da Liga Jawwy de Elite, com 9 gols, um a mais que Mohammed Al-Issi, do Al-Ettifaq, o cabo-verdiano Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi, atacante do Al-Ittihad, e o senegalês Amadou Diang, do Al-Hazem, que marcaram 8 gols cada.