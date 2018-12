Segunda fase da Europa League: Sorteio, quando é, equipes classificadas e eliminadas

A segunda maior competição europeia de clubes já tem seus classificados, vai chegando a hora de conhecer os confrontos do mata-mata!

Segunda maior competição de clubes do Velho Continente, a Europa League 2018/19 chega ao final da fase de grupos e já se prepara para as fases eliminatórias, onde 24 classificados se juntam os outros oito concorrentes oriundos da Champions League em busca do título!

Veja todas as informações sobre a segunda fase da competição.

CLASSIFICADOS E ELIMINADOS

Classificados: Leverkusen, Zurich, RB Salzburg, Celtic, Zenit, Slavia Praga, Dínamo Zagreb, Fenerbahçe, Arsenal, Sporting Lisboa, Bétis, Olympiakos, Villarreal Rapid Viena, Frankfurt, Lazio, Racing Genk, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Dínamo Kiev, Rennes, Chelsea e BATE Borisov.

Classificados pela Champions League: Club Brugge, Inter de Milão, Napoli, Galatasaray, Benfica, Shakhtar, Viktoria Plzen e Valencia.

Eliminados: AEK Larnaca, Ludogorets, RB Leipzig, Rosenborg, Bordeaux, Copenhagen, Spartak Trnava, Anderlecht, Vorskla Poltava, Qarabag, Milan, Dudelange, Rangers, Spartak Moscou, Apollon, Olympique Marselha, Besiktas, Sarpsborg, Standard Liège, Akhisar, Astana, Jablonec, MOL Vidi e PAOK.

Grupo Primeiro lugar (cabeças de chave) Segundo lugar A Bayer Leverkusen Zurich B RB Salzburg Celtic C Zenit S. Petersburgo Slavia Praga D Dínamo Zagreb Fenerbahçe E Arsenal Sporting Lisboa F Bétis Olympiakos G Villarreal Rapid Viena H Frankfurt Lazio I Racing Genk Malmö J Sevilla Krasnodar K Dínamo de Kiev Rennes L Chelsea BATE Borisov

QUANDO E COMO SERÁ FEITO O SORTEIO?

O sorteio da segunda fase acontece em Nyon, na Suíça, no dia 17 de dezembro.

14 de fevereiro: jogos de ida.

21 de fevereiro: jogos de volta.

As equipes serão divididas em dois grupos para o sorteio da segunda fase.

Os doze vencedores da fase de grupos e os quatro melhores classificados em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League serão os cabeças das séries.

Os vencedores dos grupos e as quatro melhores equipes em terceiro lugar da Champions serão emparelhadas contra o grupo de 12 segundos e terceiros lugares da Champions.

As equipes cabeça de série jogam a segunda partida em casa. Nenhuma equipe pode jogar contra um clube do seu grupo da Europa League ou com uma equipe da mesma nacionalidade.

Qualquer outra restrição será anunciada antes do sorteio.

ONDE E QUANDO SERÁ A FINAL?

A final desta edição do torneio será disputada no Estádio Olímpico, em Baku, capital do Azerbaijão, em 29 de maio. O estádio é um dos mais modernos da Europa, foi inaugurado em 2015 e tem capacidade para 69.700 pessoas.