Liga dos Campeões: todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por streaming?

Fundada em 1955 com o nome de Taça dos Campeões Europeus, a Liga dos Campeões continua a despertar o entusiasmo de milhões de pessoas até hoje. A cada temporada, as principais equipes disputam a conquista do cobiçado troféu, e o Real Madrid, recordista de títulos, já tem 15 desses troféus em sua coleção. Cristiano Ronaldo conquistou quatro deles. O “Sr. Liga dos Campeões” é também o jogador com mais partidas disputadas (183) e o maior artilheiro (140 gols).

Descubra aqui quem transmite os jogos da Liga dos Campeões ao vivo pela TV e por livestream.

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por livestream?

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: por quanto tempo a DAZN e a Amazon Prime Video ainda detêm os direitos de transmissão?

A DAZN continuará sendo a “casa da Liga dos Campeões da UEFA” até 2027, pois quase todos os jogos serão transmitidos por lá na TV e ao vivo pela internet. Única exceção: o jogo de destaque da Liga dos Campeões será transmitido todas as terças-feiras exclusivamente pela Amazon Prime Video. Se um time alemão chegar à final, a partida também será transmitida pela TV aberta.

A partir da temporada 2027/28 até 2030/31, a Paramount+ transmitirá a maior parte dos jogos da Liga dos Campeões. O Prime Video continuará exibindo o grande jogo de quarta-feira.

Isso porque a DAZN não conseguiu os direitos de transmissão, e a Sky também ficou de mãos vazias.

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por streaming? - Resultados em tempo real no SPOX

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