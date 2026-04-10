Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-LILLE-JUVENTUSAFP

Traduzido por

Liga dos Campeões: todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por streaming?

Liga dos Campeões

A maior competição internacional de clubes da Europa — a Liga dos Campeões — promete, semana após semana, espetáculo e confrontos emocionantes. No SPOX, você fica por dentro de tudo sobre a transmissão dos jogos da Liga dos Campeões.

Fundada em 1955 com o nome de Taça dos Campeões Europeus, a Liga dos Campeões continua a despertar o entusiasmo de milhões de pessoas até hoje. A cada temporada, as principais equipes disputam a conquista do cobiçado troféu, e o Real Madrid, recordista de títulos, já tem 15 desses troféus em sua coleção. Cristiano Ronaldo conquistou quatro deles. O “Sr. Liga dos Campeões” é também o jogador com mais partidas disputadas (183) e o maior artilheiro (140 gols).

Descubra aqui quem transmite os jogos da Liga dos Campeões ao vivo pela TV e por livestream.

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por livestream?

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: por quanto tempo a DAZN e a Amazon Prime Video ainda detêm os direitos de transmissão?

A DAZN continuará sendo a “casa da Liga dos Campeões da UEFA” até 2027, pois quase todos os jogos serão transmitidos por lá na TV e ao vivo pela internet. Única exceção: o jogo de destaque da Liga dos Campeões será transmitido todas as terças-feiras exclusivamente pela Amazon Prime Video. Se um time alemão chegar à final, a partida também será transmitida pela TV aberta.

Encontre a melhor oferta para você.Inscreva-se agora!

A partir da temporada 2027/28 até 2030/31, a Paramount+ transmitirá a maior parte dos jogos da Liga dos Campeões. O Prime Video continuará exibindo o grande jogo de quarta-feira.

Inscreva-se no Amazon Prime Video:o grande jogo da Liga dos Campeões todas as terças-feiras, com exclusividade no Prime Video!

Isso porque a DAZN não conseguiu os direitos de transmissão, e a Sky também ficou de mãos vazias.

Assista ao vivo em qualquer lugar do mundo com o Nord VPN. Adquira o Nord VPN

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por streaming? - Resultados em tempo real no SPOX

O SPOX oferece regularmente placares ao vivo de jogos selecionados da Liga dos Campeões, para que você não perca nenhuma jogada importante. Você encontra tudo na página inicial.

Liga dos Campeões, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por livestream? - O perfil

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYGetty Images

FatoInformações breves
OrganizadorUEFA
Fundação1955 (como Copa dos Campeões da Europa; desde 1992/93, Liga dos Campeões)
Equipes

36

Jornadas

17

Jogador com mais partidasCristiano Ronaldo (183)
Artilheiro recordistaCristiano Ronaldo (140)
Campeão recordistaReal Madrid (15 títulos)
Publicidade